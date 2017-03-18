Лукаку — первый игрок «Эвертона», который забил 20 голов за сезон АПЛ
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, который оформил дубль в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии против «Халл Сити» (4:0), записал на свой счёт 20-й и 21-й голы в текущем сезоне.
Таким образом, бельгийский форвард стал первым игроком клуба, которому удалось преодолеть отметку в 20 мячей за сезон английской
Лукаку после матча с «Халлом» стал единоличным лидером бомбардирской гонки, опережая форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна на два гола.
Главные тренеры
|Роналд Куман
|Силва Марку
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|14
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|0
|5
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Пол Тирни (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter