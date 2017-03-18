Таким образом, бельгийский форвард стал первым игроком клуба, которому удалось преодолеть отметку в 20 мячей за сезон английской Премьер-лиги, которая была основана в 1992 году. В последний раз футболист «Эвертона» забивал 20 или более мячей за сезон в чемпионате в сезоне-1985/86. Тогда Гари Линекер 30 раз отличился за ливерпульскую команду.



Лукаку после матча с «Халлом» стал единоличным лидером бомбардирской гонки, опережая форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна на два гола.