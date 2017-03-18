Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29125541/
18 марта 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лукаку — первый игрок «Эвертона», который забил 20 голов за сезон АПЛ

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, который оформил дубль в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии против «Халл Сити» (4:0), записал на свой счёт 20-й и 21-й голы в текущем сезоне.

Таким образом, бельгийский форвард стал первым игроком клуба, которому удалось преодолеть отметку в 20 мячей за сезон английской Премьер-лиги, которая была основана в 1992 году. В последний раз футболист «Эвертона» забивал 20 или более мячей за сезон в чемпионате в сезоне-1985/86. Тогда Гари Линекер 30 раз отличился за ливерпульскую команду.

Лукаку после матча с «Халлом» стал единоличным лидером бомбардирской гонки, опережая форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна на два гола.

18.03.2017 18:00 основной раунд: 29-й тур Goodison Park
Эвертон 4:0 Халл Сити
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роналд Куман Силва Марку
Голы
9′ Доминик Калверт-Льюин (Т. Дэйвис) 29
78′ Эннер Валенсия (Р. Лукаку) 19
90+1′ Ромелу Лукаку (Эн. Валенсия) 10
90+4′ Ромелу Лукаку 10
Составы
Васкес Хоэль Роблес 1
Лейтон Бэйнс 3
63′ Эшли Уильямс 5
Фил Ягелка 6
Шеймус Коулман 23
Росс Баркли 8
Идрисса Гуйе 17
Ромелу Лукаку 10
30′ Морган Шнейдерлен 2
79′ Гарет Бэрри 18
77′ Том Дэйвис 26
Эннер Валенсия 19
56′ Доминик Калверт-Льюин 29
Рамиро Фунес Мори 25
16 Элдин Якупович
3 Эндрю Робертсон
5 Гарри Магуайр
13 Андреа Раноккиа
14 Омар Элабделлауи
8 Том Хаддлстоун 73′
10 Альфред Н`Диай
11 Сэмюэл Клукас
6 Кертис Дэйвис 64′
17 Камиль Грощицки
50 Лазар Маркович 86′
27 Ахмед Аль-Мухаммади
9 Абель Эрнандес 82′
20 Адама Диоманде
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
14 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 0
5 Угловые 8
9 Фолы 7
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
Халл Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!