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18 марта 2017, 20:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» одержал победу над «Вест Хэмом», «Эвертон» разгромил «Халл Сити»

«Лестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» (3:2) в 29-м туре АПЛ.

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Уже к 7-й минуте «лисы» вели со счётом 2:0 благодаря голам Роберта Хута и Рияда Мареза. На 20-й минуте Мануэль Лансини отыграл один мяч, однако в концовке первого тайма Джейми Варди забил третий гол в ворота «молотобойцев». Во второй половине игры Андре Айю вновь сократил отставание в счёте для «Вест Хэма», но спастись от поражения хозяева не сумели.

В других матчах 29-го тура «Эвертон» разгромил «Халл Сити» (4:0), «Кристал Пэлас» победил «Уотфорд» (1:0), а «Сандерленд» сыграл вничью с «Бёрнли» (0:0).

18.03.2017 18:00 основной раунд: 29-й тур London Stadium
Вест Хэм Юнайтед 2:3 Лестер
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Славен Билич Крейг Шекспир
Голы
20′ Мануэль Ланцини 10
63′ Андре Айю (Э. Кэрролл) 20
26 Рияд Махрез (Дж. Варди) 5′
6 Роберт Хут (М. Олбрайтон) 7′
9 Джейми Варди (У. Ндиди) 38′
Составы
Даррен Рэндолф 1
Сэмюэл Бирам 22
Жозе Фонти 23
Шейку Куяте 8
Мануэль Ланцини 10
Андре Айю 20
Майкл Антонио 30
Энди Кэрролл 9
18′ Уинстон Рид 2
Роберт Снодграсс 11
73′ Аарон Крессуэлл 3
Артур Масуаку 26
67′ Педро Обианг 14
Эдмилсон Фернандес 31
1 Каспер Шмайхель
6 Роберт Хут
28 Кристиан Фукс
29 Йоан Беналуан
4 Дэнни Дринкуотер 56′
11 Марк Олбрайтон
25 Уилфред Ндиди
19 Ислам Слимани
26 Рияд Махрез 87′
3 Бен Чилвелл
9 Джейми Варди 76′
17 Дэнни Симпсон
20 Синдзи Окадзаки 76′
7 Ахмед Муса
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
6 Угловые 5
10 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роджер Ист (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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