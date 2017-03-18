«Лестер» одержал победу над «Вест Хэмом», «Эвертон» разгромил «Халл Сити»

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Уже к 7-й минуте «лисы» вели со счётом 2:0 благодаря голам Роберта Хута и Рияда Мареза. На 20-й минуте Мануэль Лансини отыграл один мяч, однако в концовке первого тайма Джейми Варди забил третий гол в ворота «молотобойцев». Во второй половине игры Андре Айю вновь сократил отставание в счёте для «Вест Хэма», но спастись от поражения хозяева не сумели.



В других матчах 29-го тура «Эвертон» разгромил «Халл Сити» (4:0), «Кристал Пэлас» победил «Уотфорд» (1:0), а «Сандерленд» сыграл вничью с «Бёрнли» (0:0).