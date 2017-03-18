«Лестер» одержал победу над «Вест Хэмом», «Эвертон» разгромил «Халл Сити»
«Лестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» (3:2) в 29-м туре АПЛ.
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Уже к 7-й минуте «лисы» вели со счётом 2:0 благодаря голам Роберта Хута и Рияда Мареза. На 20-й минуте Мануэль Лансини отыграл один мяч, однако в концовке первого тайма Джейми Варди забил третий гол в ворота «молотобойцев». Во второй половине игры Андре Айю вновь сократил отставание в счёте для «Вест Хэма», но спастись от поражения хозяева не сумели.
В других матчах 29-го тура «Эвертон» разгромил «Халл Сити» (4:0), «Кристал Пэлас» победил «Уотфорд» (1:0), а «Сандерленд» сыграл вничью с «Бёрнли» (0:0).
|18.03.2017 18:00
|основной раунд: 29-й тур
|London Stadium
|Вест Хэм Юнайтед
|2:3
|Лестер
|Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
|Славен Билич
|Крейг Шекспир
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Роджер Ист (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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