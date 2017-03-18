«Реал» обыграл «Атлетик» и оторвался от «Барселоны» на пять очков
«Реал» на выезде одержал победу над «Атлетиком» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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На 25-й минуте мадридскую команду вывел вперёд Карим Бензема. В середине второго тайма Ариц Адурис сравнял счёт, однако вскоре Касемиро забил второй гол «сливочных» и принёс «Реалу» победу.
Лидирующий в таблице Примеры «Реал» набрал 65 очков и оторвался на пять баллов от «Барселоны». «Атлетик» (44) идёт седьмым.
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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