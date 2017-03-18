«Реал» обыграл «Атлетик» и оторвался от «Барселоны» на пять очков

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На 25-й минуте мадридскую команду вывел вперёд Карим Бензема. В середине второго тайма Ариц Адурис сравнял счёт, однако вскоре Касемиро забил второй гол «сливочных» и принёс «Реалу» победу.



Лидирующий в таблице Примеры «Реал» набрал 65 очков и оторвался на пять баллов от «Барселоны». «Атлетик» (44) идёт седьмым.