«Ворскла» и «Зірка» сыграли вничью в матче футбольной Премьер-лиги
В Полтаве завершился матч 22-го тура украинской футбольной
Премьер-лиги, в котором «Ворскла» принимала «Зірку» из Кропивницкого и сыграла вничью, сообщает официальный сайт соревнований.
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Матч завершился со счетом 0:0.
«Ворскла» имела небольшое преимущество над соперником, периодически атакуя ворота соперников. Но, удары Артура Загорулько, Дмитрия Хлёбаса, Вячеслава Шарпара и Павла Ребенока так и не достигли цели.
Обе команды потеряли очки в борьбе за 7−9-е места со «Сталью» из Каменского, которая сегодня неожиданно обыграла «Александрию». После первого этапа соревнований у «Стали» и «Ворсклы» по 24 очка, «Зірки» — 23.
Вместе с тем, все три команды существенно опережают команды, идущие на 10−12-м местах — львовские «Карпаты» (12 очков), «Днепр» и луцкую «Волынь» (по 10).
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