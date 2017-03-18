«Ворскла» и «Зірка» сыграли вничью в матче футбольной Премьер-лиги

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Матч завершился со счетом 0:0.

«Ворскла» имела небольшое преимущество над соперником, периодически атакуя ворота соперников. Но, удары Артура Загорулько, Дмитрия Хлёбаса, Вячеслава Шарпара и Павла Ребенока так и не достигли цели.

Обе команды потеряли очки в борьбе за 7−9-е места со «Сталью» из Каменского, которая сегодня неожиданно обыграла «Александрию». После первого этапа соревнований у «Стали» и «Ворсклы» по 24 очка, «Зірки» — 23.

Вместе с тем, все три команды существенно опережают команды, идущие на 10−12-м местах — львовские «Карпаты» (12 очков), «Днепр» и луцкую «Волынь» (по 10).