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18 марта 2017, 20:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» в концовке вырвал победу над «Сток Сити»

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Сток Сити» принимал на своём поле «Челси».

В матче 29-го тура чемпионата Англии Сток Сити принимал на своём поле <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Бет 365 — Британниа» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Виллиан и Гари Кэхилл, который забил свой гол на 87-й минуте. За «Сток Сити» отличился Джонатан Уолтерс, реализовавший удар с 11-метровой отметки. За считанные секунды до финального свистка защитник хозяев Филлип Бардсли получил красную карточку.

«Челси» (69 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Сток Сити» (36) находится на девятой строчке.

18.03.2017 18:00 основной раунд: 29-й тур Bet365 Stadium
Стоук Сити 1:2 Челси
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Марк Хьюз Антонио Конте
Голы
38′ Джонатан Уолтерс 19
22 Виллиан 13′
24 Гэри Кэйхилл 87′
Составы
Ли Грант 33
40′ 90+5′ Филлип Бардсли 2
65′ Эрик Питерс 3
65′ Бруну Мартинс Инди 15
Райан Шоукросс 17
Джонатан Уолтерс 19
Марко Арнаутович 10
15′ Джо Аллен 4
90+1′ Джефф Кэмерон 20
90′ Рамадан Собхи 32
Питер Крауч 25
61′ Саидо Бераино 9
Маме Бирам Диуф 18
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл
28 Сесар Аспиликуэта
30 Морейра Маринью Давид Луиз
3 Маркос Алонсо
7 Н`Голо Канте
11 Родригес Педро
19 Диегу Коста 17′
15 Виктор Мозес 70′
4 Сеск Фабрегас 90+4′
21 Неманья Матич 82′
14 Рубен Лофтус-Чик
22 Виллиан 88′
5 Курт Зума
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 20
1 Удары в створ 7
5 Угловые 11
16 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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