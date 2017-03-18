«Челси» в концовке вырвал победу над «Сток Сити»

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Встреча проходила на стадионе «Бет 365 — Британниа» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе победителей отличились Виллиан и Гари Кэхилл, который забил свой гол на 87-й минуте. За «Сток Сити» отличился Джонатан Уолтерс, реализовавший удар с 11-метровой отметки. За считанные секунды до финального свистка защитник хозяев Филлип Бардсли получил красную карточку.



«Челси» (69 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Сток Сити» (36) находится на девятой строчке.