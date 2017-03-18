«Челси» в концовке вырвал победу над «Сток Сити»
В матче 29-го тура чемпионата Англии «Сток Сити» принимал на своём поле «Челси».
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Встреча проходила на стадионе «Бет 365 — Британниа» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Виллиан и Гари Кэхилл, который забил свой гол на 87-й минуте. За «Сток Сити» отличился Джонатан Уолтерс, реализовавший удар с 11-метровой отметки. За считанные секунды до финального свистка защитник хозяев Филлип Бардсли получил красную карточку.
«Челси» (69 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Сток Сити» (36) находится на девятой строчке.
|18.03.2017 18:00
|основной раунд: 29-й тур
|Bet365 Stadium
|Стоук Сити
|1:2
|Челси
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Марк Хьюз
|Антонио Конте
Голы
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Составы
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Статистика
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|20
|1
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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