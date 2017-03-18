«Вердер» разгромил «РБ Лейпциг», «Байер» уступил «Хоффенхайму»
В чемпионате Германии состоялось пять матчей 25-го тура.
«РБ Лейпциг» на выезде разгромно уступил «Вердеру» — 0:3. Голами в составе бременцев отметились Златко Юнузович, Флориан Гриллич и Флориан Кайнц.
«Байер» в гостях потерпел поражение от «Хоффенхайма» — 0:1. Победный гол на 62-й минуте после передачи от
В других матчах тура «Вольфсбург» минимально переиграл «Дармштадт» (1:0), «Аугсбург» поделил очки с «Фрайбургом» (1:1), а «Кёльн» одержал победу над «Гертой» (4:2) благодаря
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