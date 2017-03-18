— Если «Юве» не будет играть в завтрашнем матче с «Сампдорией» с серьезным ответственным отношением, мы можем упустить преимущество над «Ромой», — цитирует Football Italia Аллегри. — Наша главная цель — выиграть чемпионский титул, потому что шесть подряд побед в серии А — это нечто историческое, чего никогда не было.

После перерыва на матчи сборных у нас будет игра с «Наполи», а затем будет шанс попасть в финал Кубка Италии. С «Барселоней» же матч будет 11 апреля, до него еще есть время. Хочется отметить, что «Ювентус» против «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов — это не что-то экстраординарное. Это должно быть привычным.