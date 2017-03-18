Солигорский «Шахтер» стал первым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу

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Сегодня в ответном поединке ¼ финала подопечные Олега Кубарева победили на своем поле представителя первой лиги национального чемпионата гомельский «Локомотив» со счетом 2:1. Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме. На 55-й минуте Александр Клещенок вывел гостей вперед, но очень быстро хозяева отыгрались — на 57-й минуте с пенальти отличился Сергей Хижниченко, а еще через две минуты окончательный результат установил Николай Януш. Первая игра этих соперников в Гомеле также завершилась викторией горняков — 3:0.

Второй полуфиналист определится сегодня в Бресте в матче между местным и минским «Динамо». Первая часть динамовского дерби, состоявшаяся в столице, завершилась боевой ничьей — 2:2.

Динамовцы Минска и Бреста сыграли вничью в первом матче ¼ финала Кубка Беларуси по футболуНа поле ФК «Минск» в дерби столичного и брестского «Динамо» команды сыграли вничью — 2:2. После первой половины встречи минчане выигрывали 2:0 после точных ударов Кирилла Премудрова и Нино Галовича.

Еще два ответных поединка четвертьфинальной стадии состоятся в воскресенье, 19 марта. Футболисты «Слуцка» в Бобруйске примут действующего обладателя Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ», финалист прошлого розыгрыша борисовский БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграет с «Минском». В этих парах первые встречи завершились с одинаковым результатом 1:0 в пользу жодинцев и борисовчан.