«Арсенал» потерпел поражение на выезде в матче с «Вест Бромвичем»

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Встреча прошла в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» и закончилась со счётом 3:1.



Голами в составе хозяев отметились Хал Робсон-Кану и Крэйг Доусон, который оформил дубль. За «канониров» единственный мяч на свой счёт записал Алексис Санчес.



«Арсенал» (50 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Вест Бромвич» (43) идёт на восьмой позиции.