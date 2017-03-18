«Арсенал» потерпел поражение на выезде в матче с «Вест Бромвичем»
«Арсенал» потерпел выездное поражение в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвич Альбион».
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Встреча прошла в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» и закончилась со счётом 3:1.
Голами в составе хозяев отметились Хал
«Арсенал» (50 очков) занимает пятое место в турнирной таблице
|18.03.2017 15:30
|основной раунд: 29-й тур
|The Hawthorns
|Вест Бромвич Альбион
|3:1
|Арсенал
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Тони Пулис
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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