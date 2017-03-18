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18 марта 2017, 17:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» потерпел поражение на выезде в матче с «Вест Бромвичем»

«Арсенал» потерпел выездное поражение в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвич Альбион».

Арсенал потерпел выездное поражение в матче 29-го тура чемпионата Англии с <span class=error>Вест</span> <span class=error>Бромвич</span> <span class=error>Альбион</span>. Увеличить
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Встреча прошла в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» и закончилась со счётом 3:1.

Голами в составе хозяев отметились Хал Робсон-Кану и Крэйг Доусон, который оформил дубль. За «канониров» единственный мяч на свой счёт записал Алексис Санчес.

«Арсенал» (50 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Вест Бромвич» (43) идёт на восьмой позиции.

18.03.2017 15:30 основной раунд: 29-й тур The Hawthorns
Вест Бромвич Альбион 3:1 Арсенал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Тони Пулис Арсен Венгер
Голы
12′ Крейг Доусон (Н. Шадли) 25
55′ Хэл Робсон-Кану 4
75′ Крейг Доусон (Дж. Макклин) 25
7 Алексис Санчес (Г. Джака) 15′
Составы
Бен Фостер 1
Аллан Ньом 2
Джонатан Эванс 6
Гарет Маколи 23
Крейг Доусон 25
Джейк Ливермор 8
Даррен Флетчер 24
42′ Джеймс Макклин 14
72′ Крис Брант 11
Клаудио Якоб 5
90′ Насер Шадли 22
Сэм Филд 47
54′ Хосе Саломон Рондон 9
Хэл Робсон-Кану 4
6 Лоран Косьельни
18 Начо Монреаль
20 Шкодран Мустафи
24 Эктор Бельерин
8 Аарон Рэмси
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
29 Гранит Джака
23 Дэнни Уэлбек
33 Петр Чех 38′
13 Давид Оспина
7 Алексис Санчес 78′
17 Алекс Ивоби
14 Тео Уолкотт 65′
12 Оливье Жиру
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 2
4 Угловые 5
5 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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