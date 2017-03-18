«Кайсар» победил «Шахтер» и сохранил лидерство в турнирной таблице КПЛ

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Игра проходила сегодня, 18 марта, на стадионе «Астана Арена» в столице и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кайсара».

Единственный гол на 23-й минуте забил украинский хавбек Владимир Аржанов. При этом во втором тайме команды обменялись стопроцентными моментами — в обоих случаях: у «Шахтера» мимо ворот пробил Марко Станоевич, а у «Кайсара» промахнулся Стефан Николич.

Для «Кайсара» эта победа стала третьей в сезоне. Кызылординский клуб, набравший девять очков, вернулся на первое место и опережает «Ордабасы» и «Иртыш» на два балла.

В свою очередь «Шахтер» потерпел второе подряд поражение. Карагандинский клуб имеет в своем активе одно очко и располагается на десятом месте.

В других матчах третьего тура КПЛ «Кайрат» сыграл вничью с «Таразом» (0:0), «Астана» победила «Акжайык» (3:1), «Окжетпес» обыграл «Тобол» (1:0), «Атырау» уступил «Иртышу» (0:1), а «Актобе» дома проиграл «Ордабасы» (0:1).