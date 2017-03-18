Сетьен покинет пост главного тренера «Лас-Пальмаса» по окончании сезона

Стороны не смогли договориться по поводу нового контракта.



«Когда начинались переговоры, казалось, что это лишь вопрос времени, когда будет достигнута договорённость, поскольку решить нужно было незначительные вопросы. Но сейчас эти разногласия стали непреодолимыми. Я не могу в достаточной степени поблагодарить клуб за то, что он принял меня 18 месяцев назад. Мы будем бороться до самого конца сезона, чтобы финишировать как можно выше. Время для прощания будет в конце сезона. Понимаю, что это может вызвать разочарование болельщиков, которые оказали мне полную поддержку, но я считаю, что это правильное решение», — цитирует специалиста AS.



Сетьен возглавил «Лас-Пальмас» в октябре 2015 года. Под руководством 58-летнего тренера команды после 28 матчей занимает 11-е место в таблице испанской Примеры.