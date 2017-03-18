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18 марта 2017, 17:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Хурадо принёс «Эспаньолу» ничью в матче с «Эйбаром»

В матче 28-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Эспаньол».

Встреча на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» завершилась вничью со счётом 1:1.

На 20-й минуте хозяева поля вышли вперёд благодаря голу Энрике Гарсии. Сравнять счёт гости сумели в начале второго тайма — на 50-й минуте точным ударом отметился бывший футболист московского «Спартака» Хосе Хурадо.

В таблице Примеры «Эйбар» (41 очко) располагается на восьмой строчке, «Эспаньол» (40 очков) занимает девятое место.

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