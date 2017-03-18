Понятно, что ничего не понятно
«Астана» уверенно победила уральский «Акжайык», алматинский «Кайрат» потерял очки в Таразе, кызылординский «Кайсар» на выезде одолел карагандинский «Шахтер» — в матчах третьего тура
Премьер-Лиги.
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Премьер-Лига
3-й тур
17 марта
«Тараз» — «Кайрат» 0:0
Разочаровал, это еще мягко сказано, «Кайрат», который считался самым грозным на атаку в чемпионате просто ничего не смог создать за весь матч у ворот Джурахона Бабаханова, неизвестно, о чем думал Жерар Гоу, или его партнер по атакующей линии Бауыржан Турысбек, но свое дело они забыли. В свою очередь хозяева, довольно неплохо разобрались с игрой оппонента, нейтрализовали все сильные стороны и добыли одно очко, а если бы Жакып Кожамберды был точнее, добивая мяч, после ошибки Стаса Покатилова, то могли взять и все три. Алматинцам стоит серьезно задуматься.
«Астана» — «Акжайык» 3:1 (2:0)
Голы: Кабананга 11 (1:0), Ллуллаку 14 (2:0), Твумаси 62 (2:1), Рубио 65 (3:1)
Без особых проблем действующий чемпион разобрался с уральским «Акжайыком». Быстрые голы Жуниора Кабананги и Аздрена Ллуллаку сказались на ходе поединка, почувствовав, что соперник слаб, хозяева сбавили обороты, однако во втором тайме увеличили разрыв усилиями Патрика Твумаси, однако в скором времени Матиас Рубио воспользовался ошибкой обороны астанчан, на этом команды остановились. Первая победа «Астаны», и важные три очка.
18 марта
«Окжетпес» — «Тобол» 1:0 (1:0)
Гол: Хорват 34 (1:0)
Сбавляет обороты после успешного первого тура костанайский «Тобол». В противостоянии с кокшетауским «Окжетпесом» на «Астана Арене» у команды Омари Тетрадзе вновь проявились проблемы с организацией атак и созданием моментов, по
«Актобе» — «Ордабасы» 0:1 (0:1)
Гол: Нусербаев 7 (0:1)
Худшие предположения по поводу актюбинцев начинают сбываться, как и говорилось ранее: бразильцы не смогут быстро адаптироваться к Казахстану, а местные футболисты очень слабы. Это уже сказывается на положении в турнирной таблице, а оно плачевно. В свою очередь шымкентцы выглядели сегодня вполне конкретно в своих желаниях и действиях, взяли то, что им было нужно без особых проблем. Теперь «Ордабасы», можно сказать, отлично начал сезон, а вот «Актобе» наоборот.
«Атырау» — «Иртыш» 0:1 (0:1)
Гол: Родриго 86 (0:1)
Надломленными пребывают сейчас футболисты из Атырау, некая обреченность чувствуется в их действиях, сегодня они очень старались, но очков не добыли. Казалось, что гостям вполне хватит и ничьей, однако их неординарные атакующие футболисты, коими можно считать Сержа Нганбе и Франка Джедже сделали свое дело, создав момент, который реализовал Родриго Антонио. Павлодарцы обретают свою игру, и это радует, еврокубки не так далеко.
«Шахтер» — «Кайсар» 0:1 (0:1)
Гол: Аржанов 24 (0:1)
Неудивительно, что карагандинский «Шахтер» уступил на «Астана Арене» кызылординскому «Кайсару». «Волки» находятся в хорошей форме, а забивать «горняки» так и не научились, неизвестно на что потратив межсезонье. Трудно обвинить карагандинцев в отсутствии игры, но без забивных футболистов это ничего не стоит, гости же вполне неплохо идут по турнирной таблице, хотя и не встречались с фаворитами и претендентами на медали.
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