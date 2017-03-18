Дело закрыто. 10 вех карьеры Адвоката

«ДЕН ХАГ»: ЕДИНСТВЕННЫЙ КУБОК В КАЧЕСТВЕ ИГРОКА

Адвокат был неброским футболистом. Всю карьеру он провел на позиции опорного полузащитника, но славы не снискал. Что совсем не удивительно, ведь только в 18 лет Дик оказался в академии родного «Ден Хаг». В юношестве тренировки он совмещал с ремонтом потолков, но в какой-то момент решил сосредоточиться на футболе. В итоге карьера получилась насыщенной, хоть и не выдающейся: Адвокат играл до 37 лет, выступал за девять различных клубов, а в 1968 году выиграл Кубок Голландии с «Ден Хаг».

ТРЕНЕР ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Будучи футболистом, Адвокат подрабатывал учителем физкультуры, а за несколько лет до окончания игровой карьеры стал тренером любительской команды ДСВП. На эту должность Дика порекомендовал его старший брат Яп — изначально именно ему предложили возглавить ДСВП, но тот отказался и предложил Адвоката-младшего. Четыре года Дик совмещал эту работу с игрой в футбол, пока в 1984-м не решил сконцентрироваться на тренерской карьере.

ЗВОНКИ ОТ МИХЕЛСА

В сборную Голландии Адвокат попал неординарным способом: в том же 1984-м великий Ринус Михелс искал ассистента и с этой целью решил изучить дипломные работы слушателей нидерландской школы тренеров. Выбор пал на Адвоката, который в своем материале раздавал советы преподавателям по усовершенствованию работы самой школы. Михелс сам позвонил Адвокату, но тот почему-то бросил трубку. А потом еще раз. Как выяснится позже, Дик спутал легендарного тренера со своим другом Мартином, который прекрасно пародировал Михелса. Позже с Адвокатом все-таки связались, и он получил первую серьезную работу — помощник тренера сборной.

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ МАЛЕНЬКОГО ГЕНЕРАЛА.

Адвокат с перерывом ассистировал Михелсу в сборной вплоть до 1992 года. Тогда же будущий тренер сборной России и «Зенита» получил знаменитое прозвище. Михелс, как известно, был Генералом, а его ассистент стал Маленьким Генералом. В 1989-м, между двумя периодами работы помощником тренера сборной, Адвокат возглавил клуб второй по силе лиги СВВ и всего за сезон вывел его в элиту. СВВ выиграл первенство с отрывом в 15 очков — это был первый трофей Маленького Генерала.

ЧМ-1994. СКАНДАЛ С ГУЛЛИТОМ

На Euro-92 сборная Голландии добралась до полуфинала, где уступила будущим триумфаторам турнира датчанам в серии пенальти. Это был последний турнир для Михелса, сразу после чего на повышение пошел Адвокат. Самостоятельная работа Дика в сборной поначалу не задавалась: во время отборочного матча ЧМ-1994 он поссорился с одним из лидеров команды Рудом Гуллитом, после чего футболист завершил карьеру в сборной. С трудом голландцы все же отобрались на чемпионат мира, но Королевский футбольный союз Нидерландов хотел перед поездкой в США сменить Адвоката на Йохана Кройфа. Великий голландец отказался, и Маленький Генерал сохранил свой пост. На чемпионате мира голландцы уступили в четвертьфинале бразильцам со счетом 2:3.

ПСВ. «РЕЙНДЖЕРС». ПРИЗНАНИЕ

После чемпионата мира Адвокат все же ушел из сборной и принял один из сильнейших клубов страны — ПСВ. В Эйндховене голландец и выиграл первые крупные трофеи в своей карьере, хотя первые сезоны складывались неважно. 1 января 1995 года ПСВ Адвоката проиграл «Аяксу» в первом матче тренера. В том сезоне эйндховенцы, финишировали третьими, а через год вторыми, но выиграли Кубок. В 1997-м ПСВ наконец-то выиграл чемпионат Нидерландов, а год спустя Адвокат уехал за границу и стал первым иностранным тренером в истории «Рейнджерс». Успешным тренером: в Шотландии Маленький Генерал провел три с половиной года и выиграл пять различных титулов.

EURO-2004. УСПЕХ ПОД КРИТИКОЙ

В 2002-м Адвокат вернулся в сборную и вывел ее на чемпионат Европы. Не сразу, а через стыковые матчи: в первой игре с шотландцами голландцы уступили 0:1, за что были разбиты прессой, но в ответной разгромили соперника со счетом 6:0. В Португалии сборная уступила в полуфинале хозяевам, но Адвоката все равно раскритиковали за слабую игру в том матче и спорные тактические решения — в частности, за замену любимца публики Роббена в игре с чехами. Под давлением прессы и болельщиков Адвокат подал в отставку.

«ЗЕНИТ». ЧАСТЬ ИСТОРИИ

После ухода из сборной Голландии тренер стал скитаться по странам: менхенгладбахская «Боруссия», сборная ОАЭ, сборная Кореи… В 2006-м замысловатый путь привел Адвоката в Санкт-Петербург и уже в первом матче он стал частью истории: «Зенит» тогда провел последнюю игру на стадионе имени Кирова. Спустя сезон голландец уже сам сотворил историю: в заключительном матче чемпионата-2007 «Зенит» победил «Сатурн» и впервые после развала СССР выиграл золотые медали турнира.

КУБОК УЕФА, СУПЕРКУБОК УЕФА И СЛЕЗЫ

В 2008-м «Зенит» ждал куда более крупный прорыв: героическая европейская кампания, в ходе которой была уничтожена сама «Бавария», увенчалась победой в Кубке УЕФА. Вслед за ней петербуржцы сотворили еще одно чудо — после знаковой победы над действующим победителем Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» «Зенит» стал первым российским клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА. Правда, спустя год Адвокат покинул Санкт-Петербург после значительного ухудшения результатов команды и, в частности, домашнего поражения от «Томи». Болельщики устроили красочные проводы тренеру — такие, что Адвокат даже не смог сдержать слез.

ПОБЕГ ИЗ БЕЛЬГИИ РАДИ РОССИИ

В Россию голландец вернулся довольно быстро, хотя путь выбрал немного странный. После ухода из «Зенита» Адвокат возглавил сборную Бельгию, но проработал там всего полгода, после чего неожиданно для всех разорвал контракт с Королевским футбольным союзом Бельгии и отправился в Россию, которая недавно рассталась с Гусом Хиддинком. С нашей сборной Адвокат не смог добиться успеха: команда вышла на Euro-2012, но там заняла третье место в легкой группе. Голландец сразу после вылета сборной России сел на самолет и отправился в неизвестном направлении, что многие восприняли как бегство. Позже Адвокат признал это решение ошибкой.

После ухода из сборной Маленький Генерал вновь стал скитаться по странам: ПСВ, АЗ, сборная Сербии, «Сандерленд», «Фенербахче». Но былых успехов больше не добивался.