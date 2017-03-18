Две команды исключены из чемпионата Азербайджана за участие в договорных матчах
Клубы «Реван» и «Шарурспор» отстранены от участия в первом дивизионе чемпионата Азербайджана за участие в договорных матчах.
Такое решение было принято по итогам заседания
Как сообщает Azerisport, в оставшихся матчах сезона клубам присуждены технические поражения со счётом 0:3, а все игроки команд получили статус свободных агентов. Командам «Шахдаг», «Энергетик», «Бакылы» и «Гоязан» вынесен выговор за то, что они упоминались в договорных матчах.
Кроме того, судья Анар Ниязов пожизненно отстранён от футбольной деятельности.
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