Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29123706/
18 марта 2017, 17:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Две команды исключены из чемпионата Азербайджана за участие в договорных матчах

Клубы «Реван» и «Шарурспор» отстранены от участия в первом дивизионе чемпионата Азербайджана за участие в договорных матчах.

Такое решение было принято по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Azerisport, в оставшихся матчах сезона клубам присуждены технические поражения со счётом 0:3, а все игроки команд получили статус свободных агентов. Командам «Шахдаг», «Энергетик», «Бакылы» и «Гоязан» вынесен выговор за то, что они упоминались в договорных матчах.

Кроме того, судья Анар Ниязов пожизненно отстранён от футбольной деятельности.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!