Уверенная поступь «Ордабасы»

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Подопечные Алексея Петрушина продолжили удачный старт в КПЛ.

Шымкентцы в рамках третьего тура гостили в Актобе, где встречались с одноименным клубом. «Ордабасы» уже на седьмой минуте вышел вперед благодаря голу Таната Нусербаева. Форвард гостей воспользовался ошибкой обороны и завладев мячом, вошел в штрафную где пробил с острого угла. Самат Отарбаев являющийся воспитанником шымкенсткого футбола, в этом эпизоде оказался статистом.

Впрочем, актюбинцы вскоре активизировались. Самым заметным игроком в составе хозяев был Джуниор, который несколько раз серьезно потревожил Алмата Бекбаева. Дважды опасно исполнял штрафные Рафкат Аслан. Но Бекбаев был сохранил ворота в неприкосновенности.

Под конец тайма инициативой завладели гости. Но и им не удалось развить преимущество в счете.

Во втором тайме борьба продолжилась. Команды поочередно пытались навязать друг другу игру.

На 75-й минуте игрок хозяев Кассиано нарушил правила против Ковальчука и получил вторую желтую карточку.

Под конец матча обстановка на поле накалилась, но Кучин внушениями и карточками сумел навести порядок. Встреча в итоге завершилась минимальной победой гостей, которые набрали семь очков. У «Актобе» при двух поражениях, в активе ничья с «Тоболом» и один заработанный балл.