Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29123487/
18 марта 2017, 15:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дуглас Коста не поможет «Баварии» в матче с «Боруссией» М

Из-за травмы левого колена полузащитник «Баварии» Дуглас Коста не будет внесён в заявку на воскресный матч 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Боруссией» М.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, 26-летний игрок по той же причине пропустит матчи сборной Бразилии против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира.

В предстоящей с «Боруссией» гостевой игре «Бавария» также не сможет рассчитывать на полузащитника Артуро Видаля, который пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Боруссия М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!