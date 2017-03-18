Дуглас Коста не поможет «Баварии» в матче с «Боруссией» М

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, 26-летний игрок по той же причине пропустит матчи сборной Бразилии против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира.



В предстоящей с «Боруссией» гостевой игре «Бавария» также не сможет рассчитывать на полузащитника Артуро Видаля, который пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек.