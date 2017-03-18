Товарищеский матч. «Ислочь» и «Славия», забив по три гола, разошлись миром
ФК «Ислочь» в товарищеском матче сыграла вничью с мозырской «Славией» — 3:3. Встреча прошла в Бобруйске на стадионе имени Александра Прокопенко.
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СЛАВИЯ — ИСЛОЧЬ — 3:3
СЛАВИЯ (1-й тайм): Сямук, Челядко, Ндой, Шило, Джавашвили, Раевский, Курлович (Костров), Котляров, Сулим, Страханович, Трапашко (Лемешевский).
СЛАВИЯ (2-й тайм): Сямук, Борисенко, Ндой, Шило, Джавашвили, Раевский, Слюсар, Воробей, Павловец, Шевченко, Лемешевский.
ИСЛОЧЬ (1-й тайм): Сороко, Сверчинский, Ясюкевич, Джон, Зюлев, Валеев, Шагойко, Близнюк, Папуш, Осипенко, Холодинский.
ИСЛОЧЬ (2-й тайм): Сороко (Туранок), Лынько (к), Джон, Рыжко, Зюлев, Кирильчик, Шагойко (Тараканов), Бубнов, Патоцкий, Осипенко, Папуш.
ГОЛЫ: 0:1 — Осипенко (19). 1:1 — Котляров (28). 1:2 — Осипенко (38). 2:2 — Слюсар (47). 3:2 — Павловец (65). 3:3 — Папуш (75).