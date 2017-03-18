«Иртыш» вознес себя на первое место

«Иртыш» в матче третьего тура КПЛ с минимальным счетом обыграл «Атырау» (1:0), передает Prosports.kz.

Игра на небольшом «Судоремонтнике» началась под аккомпанемент снега, который грозил перерасти во вьюгу. Но такая погода не смутила болельщиков «нефтяников», которые до отказа заполнили трибуны стадиона. Безусловно, такая поддержка команде, в пассиве которой со старта сезона значатся минус восемь очков, в борьбе с бронзовым призером КПЛ-2016 была как нельзя кстати. Непогода, вероятно, внесла коррективы в планы главных тренеров, и соперники сделали упор на фланговые прорывы и кроссы в штрафную площадь. Получалось это у обеих команд не очень хорошо, но инициатива явно была в руках подопечных Димитара Димитрова. Однако опасные моменты создавали хозяева, которым терять было нечего. Дважды, на 14-й и 20-й минутах, Алексей Маров мог ударом с лету замыкать подачи партнеров. Но в первом случае полузащитник не попал в пустые ворота, а затем уже Давид Лория проявил чудеса реакции и отбил мяч. Спустя почти четверть часа Антонио Родриго мог наказать западноказахстанцев за расточительность, но Даурен Караллиев вынес футбольный снаряд с «ленточки».

После перерыва характер игры не поменялся — и «Атырау», и «Иртыш» делали ставку на верховые забросы. На 61-й минуте Аслан Дарабаев решился на прорыв по центру, и Захар Коробов смог остановить хавбека лишь с помощью фола. Судья назначил штрафной удар, хотя у павлодарцев были основания требовать пенальти. Подачу со стандарта замыкал Серж Бандо, но мяч после его удара головой лишь сотряс перекладину. А вот на 85-й минуте гостям оставалось лишь схватиться за голову, ведь забивать не мешали даже стойки ворот. Казбек Гетериев разобрался в штрафной с несколькими защитниками и прострелил на Бриса Джа Джедже, однако новичок команды запустил мяч в небеса. Исправился известный футболист уже через минуту. «Иртыш» высоко встретил соперника, Джедже подхватил отобранный партнерами мяч, прорвался по флангу, но не стал навешивать. Вместо этого Брис вытянул на себя Андрея Пасеченко и прострелил на совершенно одинокого Родриго — бразильцу оставалось лишь подставить ногу, что он и сделал. 1:0 — и павлодарцы возглавляют турнирную таблицу, пусть пока и временно. А вот «нефтяники» опустились слишком глубоко.

«Атырау» — «Иртыш» 1:0 (0:0).

Гол: Родриго 86.

«Атырау»: Пасеченко (в), Джокич, Двалишвили, Лобжанидзе, Саломов, Обшивац, Кайраллиев, Коробов, Маров (Нурыбеков 77), Хайруллин (Ли 81), Чичулин.

«Иртыш»: Лория (в), Фонсека (Джедже 83), Бандо (Фофана 77), Живокович, Родриго, Ткачук, Двали, Гетериев (Шабалин 88), Есимов, Воротников, Дарабаев.

Предупреждения: Коробов 21, Ткачук 59.

18 марта, Атырау, стадион «Судоремонтник».