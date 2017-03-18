«Иртыш» на выезде одолел «Атырау»
В матче третьего тура
Премьер-Лиги «Атырау» дома уступил павлодарскому «Иртышу» — 0:1, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хозяева имели небольшое преимущество по ходу противостояния, но забить не сумели, а вот гости свой шанс реализовали, отметился бразилец Родриго.
Таким образом, у «нефтяников» остается минус восемь баллов, у павлодарцев же семь очков.
«Атырау» — «Иртыш» 0:1 (0:1)
Гол: Родриго 86 (0:1).