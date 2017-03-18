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18 марта 2017, 15:09 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» на выезде одолел «Атырау»

В матче третьего тура Премьер-Лиги «Атырау» дома уступил павлодарскому «Иртышу» — 0:1, пишет Sports.kz.

В матче третьего тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Атырау</span> дома уступил павлодарскому Иртышу — 0:1 пишет Sports.kz. Увеличить
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Хозяева имели небольшое преимущество по ходу противостояния, но забить не сумели, а вот гости свой шанс реализовали, отметился бразилец Родриго.

Таким образом, у «нефтяников» остается минус восемь баллов, у павлодарцев же семь очков.

«Атырау» — «Иртыш» 0:1 (0:1)
Гол: Родриго 86 (0:1).

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