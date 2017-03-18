«Иртыш» на выезде одолел «Атырау»

Намеревающийся побороться за награды КПЛ-2017 павлодарский «Иртыш» в двух стартовых матчах сезона сумел заработать четыре турнирных балла. Победив в первом туре чемпионата уральский «Акжайык», павлодарцы затем сыграли вничью с «Астаной». В своём следующем же матче «иртышане» на выезде встретятся с «Атырау».