Нусербаев принес «Ордабасы» гостевую победу над «Актобе»
В матче третьего тура
Премьер-Лиги «Актобе» дома уступил шымкентскому «Ордабасы» — 0:1, пишет Sports.kz.
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Единственный гол в этой встрече на седьмой минуте провел нападающий гостей Танат Нусербаев.
теперь у шымкентцев в активе семь очков, в свою очередь у актюбинцев всего два.
«Актобе» — «Ордабасы» 0:1 (0:1)
Гол: Нусербаев 7 (0:1).
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