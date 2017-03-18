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18 марта 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Нусербаев принес «Ордабасы» гостевую победу над «Актобе»

В матче третьего тура Премьер-Лиги «Актобе» дома уступил шымкентскому «Ордабасы» — 0:1, пишет Sports.kz.

В матче третьего тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Актобе</span> дома уступил <span class=error>шымкентскому</span> <span class=error>Ордабасы</span> — 0:1 пишет Sports.kz. Увеличить
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Единственный гол в этой встрече на седьмой минуте провел нападающий гостей Танат Нусербаев.

теперь у шымкентцев в активе семь очков, в свою очередь у актюбинцев всего два.

«Актобе» — «Ордабасы» 0:1 (0:1)
Гол: Нусербаев 7 (0:1).

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