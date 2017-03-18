Нусербаев принес «Ордабасы» гостевую победу над «Актобе»

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Единственный гол в этой встрече на седьмой минуте провел нападающий гостей Танат Нусербаев.



теперь у шымкентцев в активе семь очков, в свою очередь у актюбинцев всего два.



«Актобе» — «Ордабасы» 0:1 (0:1)

Гол: Нусербаев 7 (0:1).