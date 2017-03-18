На промотре в «Гомеле» находятся два легионера из Африки
На промотре в «Гомеле» находятся два легионера из Африки. Так, в товарищеском матче с «Городеей» примут участие ивуарийский защитник Куаджа Куасси, последним клубом которого был казахстанский «Актобе», а также нападающий из Ганы Ивенс Адомако, передает официальный сайт «Гомеля».
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Товарищеский поединок «Гомель» — «Городея» состоится 18 марта в Бобруйске на стадионе имени Александра Прокопенко. Начало игры в 15.00.
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