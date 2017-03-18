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18 марта 2017, 14:51 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

На промотре в «Гомеле» находятся два легионера из Африки

На промотре в «Гомеле» находятся два легионера из Африки. Так, в товарищеском матче с «Городеей» примут участие ивуарийский защитник Куаджа Куасси, последним клубом которого был казахстанский «Актобе», а также нападающий из Ганы Ивенс Адомако, передает официальный сайт «Гомеля».

На <span class=error>промотре</span> в Гомеле находятся два легионера из Африки. Так в товарищеском матче с <span class=error>Городеей</span> примут участие ивуарийский защитник <span class=error>Куаджа</span> <span class=error>Куасси</span> последним клубом которого был казахстанский <span class=error>Актобе</span> а также нападающий из Ганы <span class=error>Ивенс</span> <span class=error>Адомако</span> передает официальный сайт Гомеля. Увеличить
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Товарищеский поединок «Гомель» — «Городея» состоится 18 марта в Бобруйске на стадионе имени Александра Прокопенко. Начало игры в 15.00.

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