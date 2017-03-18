«Сампдория» сумеет огорчить «Ювентус»

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18 марта, суббота

20.00. ТОРИНО — ИНТЕР.

Туринцам с турнирной точки зрения мало что нужно: в еврокубки уже не пробиться, вниз они тоже особо не опустятся. А вот помочь Андреа Белотти удержаться во главе бомбардирской гонки — отличная цель. И матч с «Интером» в этом плане важнейший, ведь за миланцев выступает главный преследователь Белотти — Мауро Икарди, которому в прошлом туре понадобилось всего 9 минут, чтобы сделать хет-трик в ворота более чем крепкой «Аталанты». Никто не удивится, если забьют в итоге оба — защитного футбола в этом поединке ждать точно не стоит. А фаворит, само собой, «Интер», мечтающий о Лиге чемпионов.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 3,74 Н — 3,77 П2 — 1,97.

22.45. МИЛАН — ДЖЕНОА.

Вокруг «Милана» опять негативный фон: Сильвио Берлускони никак не дождется обещанных денег от китайских инвесторов, сделка по продаже клуба в очередной раз отложена. И поговаривают, что многолетний владелец красно-черых уже подумывает о поиске других потенциальных покупателей.

В прошлом туре «Милан» был «ограблен», когда в компенсированное время арбитр назначил в ворота Доннаруммы сомнительный пенальти, отдав тем самым победу «Ювентусу». Карлос Бакка был настолько зол, что сразу после финального свистка буквально набросился на арбитра. Главный тренер Винченцо Монтелла успел его сдержать, но один матч дисквалификации колумбиец все равно получил. В атаке, скорее всего, сыграет недавно восстановившийся от травмы Лападула.

В лазарете Монтоливо, Бонавентура, Сусо, Абате. Кроме того дисквалифицированы Соса и Романьоли.

У «Дженоа» по той же причине не сыграет Бурдиссо. И настроение у «грифонов» тоже не ахти. Ведь в прошлые выходные они проиграли, пожалуй, главный матч сезона — дерби с «Сампдорией». Да еще во второй раз за один чемпионат, чего не случалось почти 60 лет.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Winline: П1 — 1,69 Н — 4,00 П2 — 5,07.

19 марта, воскресенье

14.30. ЭМПОЛИ — НАПОЛИ.

В Неаполе предстоящий матч с «Эмполи» был на этой неделе в тени. Болельщикам было чем заняться. Во-первых, они начали сбор средств на создание и установку статуи Диего Марадоны — в мае исполнится 30 лет, с тех пор как великий аргентинец привел команду к скудетто. Во-вторых, вовсю обсуждают в городе возможный уход из клуба Дриса Мертенса — бельгиец, проводящий потрясающий сезон, пока не может договориться с руководством о новом контракте. «Эмполи» пора набирать очки, чтобы чувствовать себя увереннее, ведь зона вылета недалеко, но, наверное, как-нибудь в другой раз.

Прогноз «СЭ» — 0:3. Winline: П1 — 10,0 Н — 5,46 П2 — 1,31.

17.00. КРОТОНЕ — ФИОРЕНТИНА.

В первом круге «Кротоне» добыл во Флоренции сенсационную ничью, набрав историческое первое гостевое очков в серии А. Чтобы сохранить хоть какие-то шансы на выживание, «акулам» пора сотворить подобный подвиг еще раз. Причем желательно не ничейный, а победный. Но их шансы на это объективно малы. Нынешняя «Фиорентина», конечно, далека от идеала, плюс говорят, что летом клуб могут покинуть почти все лидеры, но в последних турах «фиалки» не пропускают, а вот у «Кротоне» защита порой напоминает решето.

Прогноз «СЭ» — 0:2. Winline: П1 — 5,20 Н — 3,88 П2 — 1,69.

17.00. БОЛОНЬЯ — КЬЕВО.

Матч середняков, которые в прошлом туре одержали победы. Причем веронцы уже несколько недель чередуют успехи с неудачами. Сейчас, по идее, пора уступить. Правда, с точки зрения кадров сложнее будет хозяевам: если у «Кьево» потерь нет, то «Болонья» лишена из-за дисквалификаций защитников Торосидиса и Масины, а Риццо и Мбайе травмированы.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Winline: П1 — 2,30 Н — 3,19 П2 — 3,42.

17.00. САМПДОРИЯ — ЮВЕНТУС.

«Сампдория» набрала шикарный ход, победила в дерби и примет «Ювентус» в прекрасном настроении с надеждой дать лидеру равный бой. Правда, у генуэзцев дисквалифицирован за перебор карточек основной голкипер Вивиано, но «Юве» в этом сезоне часто допускал осечки после еврокубковых матчей: уступал «Милану», «Интеру», а также как раз на стадионе в Генуе, но «Дженоа». Потери туринцев невелики: Бенатиа и Стураро травмированы. «Юве» явный фоворит, но ничья вполне возможна.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Winline: П1 — 6,52 Н — 4,15 П2 — 1,55.

17.00. КАЛЬЯРИ — ЛАЦИО.

Классический матч заключительной части сезона, в котором одним не нужно ничего, а другим победа необходима как воздух. Понятно, что у себя на Сардинии «Кальяри» никому очки просто так не дарит, но разница в турнирной мотивации команд настолько огромна, что римляне наверняка продолжат победную серию, которая насчитывает уже пять матчей, включая кубковый успех в дерби с «Ромой». И дисквалификация Милинковича-Савича помехой не станет.

Прогноз «СЭ» — 1:3. Winline: П1 — 5,77 Н — 4,30 П2 — 1,57.

17.00. АТАЛАНТА — ПЕСКАРА.

«Аталанта» до прошлых выходных пропустила 26 голов в 27 матчах, но на «Сан-Сиро» была просто уничтожена «Интером» 1:7, и в каком состоянии пребывают после такого унижения игроки бергамцев, можно только догадываться. Но обыгрывать «Пескару» они в любом случае должны, ведь команда, встрепенувшаяся было после назначения Зденека Земана, снова выглядит абсолютно обреченной.

Прогноз «СЭ» — 4:1. Winline: П1 — 1,27 Н — 6,45 П2 — 10,0.

20.00. УДИНЕЗЕ — ПАЛЕРМО.

Отличная возможность для «Палермо» пополнить багаж и приблизиться к «Эмполи». Да, «Удинезе» недавно сумел отобрать очки у самого «Ювентуса», но мотивация сицилийцев, которые обрели недавно нового яркого президента, должна помочь.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 1,66 Н — 3,93 П2 — 5,51.

22.45. РОМА — САССУОЛО.

«Рома» занимает второе место, победила в последних двух матчах («Палермо» — 3:0, «Лион» — 2:1), но как-то незаметно угодила в довольно глубокий кризис. В Кубке Италии римляне на волоске от вылета после поражения 0:2 в первом матче противостояния с «Лацио». Победы над «Лионом» для выхода дальше в Лиге Европы не хватило из-за провала во Франции 2:4. В чемпионате домашнее поражение от «Наполи» лишило «волков» иллюзий по поводу чемпионства и позволило неаполитанцам приблизиться в борьбе за вторую строчку… Заговорили даже о скорой отставке Лучано Спаллетти. А на его место прочат… Унаи Эмери. Вот такая вот зенитовско-спартаковская рокировка назревает.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Winline: П1 — 1,30 Н — 6,07 П2 — 9,71.