«Сампдория» сумеет огорчить «Ювентус»
«СЭ» анонсирует матчи 29-го тура чемпионата Италии и дает на них свой прогноз.
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18 марта, суббота
20.00. ТОРИНО — ИНТЕР.
Туринцам с турнирной точки зрения мало что нужно: в еврокубки уже не пробиться, вниз они тоже особо не опустятся. А вот помочь Андреа Белотти удержаться во главе бомбардирской гонки — отличная цель. И матч с «Интером» в этом плане важнейший, ведь за миланцев выступает главный преследователь Белотти — Мауро Икарди, которому в прошлом туре понадобилось всего 9 минут, чтобы сделать
Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 3,74 Н — 3,77 П2 — 1,97.
22.45. МИЛАН — ДЖЕНОА.
Вокруг «Милана» опять негативный фон: Сильвио Берлускони никак не дождется обещанных денег от китайских инвесторов, сделка по продаже клуба в очередной раз отложена. И поговаривают, что многолетний владелец
В прошлом туре «Милан» был «ограблен», когда в компенсированное время арбитр назначил в ворота Доннаруммы сомнительный пенальти, отдав тем самым победу «Ювентусу». Карлос Бакка был настолько зол, что сразу после финального свистка буквально набросился на арбитра. Главный тренер Винченцо Монтелла успел его сдержать, но один матч дисквалификации колумбиец все равно получил. В атаке, скорее всего, сыграет недавно восстановившийся от травмы Лападула.
В лазарете Монтоливо, Бонавентура, Сусо, Абате. Кроме того дисквалифицированы Соса и Романьоли.
У «Дженоа» по той же причине не сыграет Бурдиссо. И настроение у «грифонов» тоже не ахти. Ведь в прошлые выходные они проиграли, пожалуй, главный матч сезона — дерби с «Сампдорией». Да еще во второй раз за один чемпионат, чего не случалось почти 60 лет.
Прогноз «СЭ» — 1:0. Winline: П1 — 1,69 Н — 4,00 П2 — 5,07.
19 марта, воскресенье
14.30. ЭМПОЛИ — НАПОЛИ.
В Неаполе предстоящий матч с «Эмполи» был на этой неделе в тени. Болельщикам было чем заняться.
Прогноз «СЭ» — 0:3. Winline: П1 — 10,0 Н — 5,46 П2 — 1,31.
17.00. КРОТОНЕ — ФИОРЕНТИНА.
В первом круге «Кротоне» добыл во Флоренции сенсационную ничью, набрав историческое первое гостевое очков в серии А. Чтобы сохранить хоть
Прогноз «СЭ» — 0:2. Winline: П1 — 5,20 Н — 3,88 П2 — 1,69.
17.00. БОЛОНЬЯ — КЬЕВО.
Матч середняков, которые в прошлом туре одержали победы. Причем веронцы уже несколько недель чередуют успехи с неудачами. Сейчас, по идее, пора уступить. Правда, с точки зрения кадров сложнее будет хозяевам: если у «Кьево» потерь нет, то «Болонья» лишена
Прогноз «СЭ» — 2:1. Winline: П1 — 2,30 Н — 3,19 П2 — 3,42.
17.00. САМПДОРИЯ — ЮВЕНТУС.
«Сампдория» набрала шикарный ход, победила в дерби и примет «Ювентус» в прекрасном настроении с надеждой дать лидеру равный бой. Правда, у генуэзцев дисквалифицирован за перебор карточек основной голкипер Вивиано, но «Юве» в этом сезоне часто допускал осечки после еврокубковых матчей: уступал «Милану», «Интеру», а также как раз на стадионе в Генуе, но «Дженоа». Потери туринцев невелики: Бенатиа и Стураро травмированы. «Юве» явный фоворит, но ничья вполне возможна.
Прогноз «СЭ» — 1:1. Winline: П1 — 6,52 Н — 4,15 П2 — 1,55.
17.00. КАЛЬЯРИ — ЛАЦИО.
Классический матч заключительной части сезона, в котором одним не нужно ничего, а другим победа необходима как воздух. Понятно, что у себя на Сардинии «Кальяри» никому очки просто так не дарит, но разница в турнирной мотивации команд настолько огромна, что римляне наверняка продолжат победную серию, которая насчитывает уже пять матчей, включая кубковый успех в дерби с «Ромой». И дисквалификация
Прогноз «СЭ» — 1:3. Winline: П1 — 5,77 Н — 4,30 П2 — 1,57.
17.00. АТАЛАНТА — ПЕСКАРА.
«Аталанта» до прошлых выходных пропустила 26 голов в 27 матчах, но на «Сан-Сиро» была просто уничтожена «Интером» 1:7, и в каком состоянии пребывают после такого унижения игроки бергамцев, можно только догадываться. Но обыгрывать «Пескару» они в любом случае должны, ведь команда, встрепенувшаяся было после назначения Зденека Земана, снова выглядит абсолютно обреченной.
Прогноз «СЭ» — 4:1. Winline: П1 — 1,27 Н — 6,45 П2 — 10,0.
20.00. УДИНЕЗЕ — ПАЛЕРМО.
Отличная возможность для «Палермо» пополнить багаж и приблизиться к «Эмполи». Да, «Удинезе» недавно сумел отобрать очки у самого «Ювентуса», но мотивация сицилийцев, которые обрели недавно нового яркого президента, должна помочь.
Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 1,66 Н — 3,93 П2 — 5,51.
22.45. РОМА — САССУОЛО.
«Рома» занимает второе место, победила в последних двух матчах («Палермо» — 3:0, «Лион» — 2:1), но
Прогноз «СЭ» — 2:1. Winline: П1 — 1,30 Н — 6,07 П2 — 9,71.
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