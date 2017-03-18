Игра пройдет 18 марта и начнется в 20.00 на ОСК «Брестский», который вмещает около 10 тысяч человек, отмечает «Белорусский футбол».



ДИНАМО БРЕСТ — ДИНАМО МИНСК

Брест. 18 марта. ОСК «Брестский». 20.00.

Судьи — А. Кульбаков (Гомель), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).

Первый матч — 2:2.