«Динамо» Брест — «Динамо» Минск. На матч ¼ финала Кубка Беларуси продано 4,5 тысячи билетов
Как сообщает
пресс-служба брестского «Динамо», на ответный матч четвертьфинала Кубка Беларуси между с минским «Динамо» продано 4,5 тысячи билетов.
Игра пройдет 18 марта и начнется в 20.00 на ОСК «Брестский», который вмещает около 10 тысяч человек, отмечает «Белорусский футбол».
ДИНАМО БРЕСТ — ДИНАМО МИНСК
Брест. 18 марта. ОСК «Брестский». 20.00.
Судьи — А. Кульбаков (Гомель), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).
Первый матч — 2:2.
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