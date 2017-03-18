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18 марта 2017, 14:37 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Динамо» Брест — «Динамо» Минск. На матч ¼ финала Кубка Беларуси продано 4,5 тысячи билетов

Как сообщает пресс-служба брестского «Динамо», на ответный матч четвертьфинала Кубка Беларуси между с минским «Динамо» продано 4,5 тысячи билетов.

Игра пройдет 18 марта и начнется в 20.00 на ОСК «Брестский», который вмещает около 10 тысяч человек, отмечает «Белорусский футбол».

ДИНАМО БРЕСТ — ДИНАМО МИНСК
Брест. 18 марта. ОСК «Брестский». 20.00.
Судьи — А. Кульбаков (Гомель), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).
Первый матч — 2:2.

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