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18 марта 2017, 14:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Азар не сыграет в матче со «Сток Сити» и может пропустить игру со сборной России

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар получил мышечную травму, сообщает бельгийский журналист Кристоф Теро.

По информации источника, в связи с повреждением 26-летний футболист не поехал с «Челси» на гостевой матч 29-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити», который состоится сегодня, 18 марта. Также Азар рискует пропустить домашний матч отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Греции (25 марта) и гостевую товарищескую встречу со сборной России (28 марта).

Начало встречи — в 18:00 мск.

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