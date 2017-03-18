Азар не сыграет в матче со «Сток Сити» и может пропустить игру со сборной России

По информации источника, в связи с повреждением 26-летний футболист не поехал с «Челси» на гостевой матч 29-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити», который состоится сегодня, 18 марта. Также Азар рискует пропустить домашний матч отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Греции (25 марта) и гостевую товарищескую встречу со сборной России (28 марта).



Начало встречи — в 18:00 мск.