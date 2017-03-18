«Тобол» проявляет серьезный интерес к Михаилу Гордейчуку
Казахстанский «Тобол» проявляет серьезный интерес к полузащитнику БАТЭ Михаилу Гордейчуку. В случае получения хорошего предложения борисовчане готовы расстаться с одним из лидеров атаки, передает «Время футбола».
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Между тем по информации by.tribuna.com, между БАТЭ и Гордейчуком существует договоренность о фиксированной сумме выплаты, которая в несколько раз отличается от той, что предложена «Тоболом». Кроме того, Гордейчук не рассматривает вариант перехода в чемпионат Казахстана и рассчитывает попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. Поэтому на данный момент вероятность перехода Гордейчука в «Тобол» крайне низка.
Трансферное окно в Казахстане закрывается 3 апреля.
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