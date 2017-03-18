«Тобол» проявляет серьезный интерес к Михаилу Гордейчуку

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Между тем по информации by.tribuna.com, между БАТЭ и Гордейчуком существует договоренность о фиксированной сумме выплаты, которая в несколько раз отличается от той, что предложена «Тоболом». Кроме того, Гордейчук не рассматривает вариант перехода в чемпионат Казахстана и рассчитывает попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. Поэтому на данный момент вероятность перехода Гордейчука в «Тобол» крайне низка.

Трансферное окно в Казахстане закрывается 3 апреля.