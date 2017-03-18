Омари Тетрадзе: Моменты были, но есть проблема с реализацией

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— Обидное поражение. На протяжении всей игры мы владели инициативой, те моменты которые создали — не забили. Проблема с реализацией. Пол момента у команды со штрафного, где не хватило нам концентрации, пропустили гол. Во втором тайме хотели исправить ситуацию… Моменты были, но проблема с реализацией. Обыгрывает та команда, которая забивает. Команда «Окжетпес» забила свой мяч. Ждали этой минуты. Они использовали свой момент, мы — нет. Отсюда такой результат. Обидное поражение.

— У «Тобола» один из лучших составов в Премьер лиге, при этом кажется что не хватает командной игры. Особенно в центре поля. Опорники чисто в отбор играют. Как-то этот вопрос будете решать?

— Стараемся решить эти вопросы. Сегодня кто выходили, эти ребята стараются. Что-то может не получается. Хотелось бы в этой зоне здоровую конкуренцию создать. Именно касаясь вашего вопроса — созидательную. Может этого и не хватило.

— Какая задача стоит перед «Тоболом» — тройка, пятерка?

— Выходить и в каждой игре играть на победу. Выступить лучше, чем в прошлом году.