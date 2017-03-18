Омари Тетрадзе: Моменты были, но есть проблема с реализацией
Главный тренер костанайского «Тобола» Омари Тетрадзе прокомментировал итог матча с кокшетауским «Окжетпесом» — 0:1.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Обидное поражение. На протяжении всей игры мы владели инициативой, те моменты которые создали — не забили. Проблема с реализацией. Пол момента у команды со штрафного, где не хватило нам концентрации, пропустили гол. Во втором тайме хотели исправить ситуацию… Моменты были, но проблема с реализацией. Обыгрывает та команда, которая забивает. Команда «Окжетпес» забила свой мяч. Ждали этой минуты. Они использовали свой момент, мы — нет. Отсюда такой результат. Обидное поражение.
— У «Тобола» один из лучших составов в Премьер лиге, при этом кажется что не хватает командной игры. Особенно в центре поля. Опорники чисто в отбор играют.
— Стараемся решить эти вопросы. Сегодня кто выходили, эти ребята стараются.
— Какая задача стоит перед «Тоболом» — тройка, пятерка?
— Выходить и в каждой игре играть на победу. Выступить лучше, чем в прошлом году.
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