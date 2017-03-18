Хорватский феномен

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В очередном туре казахстанской премьер-лиги по футболу синегорцы сумели одолеть «Тобол».

«Окжетпес» — «Тобол» 1:0

Гол: 37' — Хорват.

«Окжетпес»: Стаменкович, Чертов, Нейн, Козлов, Политыло, Хорват, Федин, даиров, Досмагамбетов, Марочкин, Волков.

«Тобол»: Непогодов, Деспотович, Жулпа, Кассай, Шимкович, Джалилов, Малый, Мирошниченко, Молдакараев, Сартаков, Тагыберген.

Встреча проходила на «Астана-Арене», то есть на нейтральном для обеих команд стадионе. После двух стартовых туров «Окжетпес» набрал лишь одно очко, в то время как «Тобол» в первом туре уничтожил «Атырау», однако затем сыграл в нулевую ничью с «Актобе».

Подопечные Владимира Муханова находилось на эмоциональном подъеме после драматической ничьи в матче против «Кайрата», однако на бумаге именно номинальные гости казались фаворитами. Главный тренер «Тобола» Омари Тетрадзе третий матч кряду оставляет неизменной защитную линию, но неожиданно поменял игроков в полузащите и нападении. Алексей Щеткин, оформивший в первом туре хет-трик, остался на скамейке запасных, тоже самое коснулось и другого нападающего Душана Савича. Их заменили Молдакараев и Жулпа, которые расположились чуть глубже игравшего высоко впереди Деспотовича.

Что касается «Окжетпеса», то на поле вышел тот же состав, отобравший очки у алматинской команды в прошлом туре. Матч начался бодро — уже на третьей минуте Молдакараев пробил низом, но Стаменкович мяч с легкостью забрал в свои руки. Еще через три минуты Шимкович промахнулся с очень выгодной позиции, толком не попав по мячу после прострела партнера.

К середине тайма костанайцы контролировали мяч, чаще пробивая по воротам. И на 32-ой минуте у них была еще одна реальная возможность забить гол — Молдакараев повторил «подвиг» Шимковича, плохо пробив с очередного прострела. Тем интереснее тот факт, что после этого эпизода забили именно кокшетаусцы. Лукас Хорват возился с мячом в центре поля, приблизился к штрафной площадке и заставил Жулпу сфолить на себе. Стандарт оказался тем самым глотком воздуха, который был необходим команде. Последовавшая подача к вратарской линии завершилась классной игрой на опережение в исполнении все того же Хорвата, открывшего счет в матче.

Во втором тайме в составе «Тобола» на поле вышли и Щеткин, и Савич. У Алексея дважды была прекрасная возможность сравнять счет, но конвертировать это преимущество в голы так и не удалось. Итог 1:0, и команды успели поменять свой облик — «Окжетпес» вновь показал себя с лучшей стороны, в то время как «Тобол», кажется, обманул всех своим ярким выступлением в первом матче.