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18 марта 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Судейский комитет объявил наказание для арбитров за ошибочный пенальти в матче «Ювентус» — «Милан»

Глава ассоциации судей Италии Марчелло Никки признал пенальти, назначенный в матче «Ювентуса» и «Милана» ошибочным, передает Prosports.kz.

Как сообщает Premium Sport, отстранение судей не планируется, однако все они будут понижены в должности и оштрафованы. Так, Давиде Масса и Даниэле Довери будут работать на ближайших матчах серии А качестве помощников, а не главных арбитров. Напомним, скандальная игра была выиграна туринцами благодаря тому самому сомнительному одиннадцатиметровому, назначенному на 95-й минуте.

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