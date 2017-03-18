Как сообщает Premium Sport, отстранение судей не планируется, однако все они будут понижены в должности и оштрафованы. Так, Давиде Масса и Даниэле Довери будут работать на ближайших матчах серии А качестве помощников, а не главных арбитров. Напомним, скандальная игра была выиграна туринцами благодаря тому самому сомнительному одиннадцатиметровому, назначенному на 95-й минуте.