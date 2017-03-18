THE. Кто еще готов штрафовать собственных игроков за симуляцию?

Футбольный «Эстер» давно не мелькал в заголовках благодаря результатам — даже во втором шведском дивизионе этот некогда чемпионский клуб не особо блещет.



Но на неделе о нем написали многие европейские издания. Причина — «Эстер» объявил, что будет штрафовать и даже дисквалифицировать собственных игроков за симуляцию нарушений и картинное изображение мук после фолов, действительно случившихся.



Гендиректор клуба Юхан Линдберг объяснил, что в особенности это касается очевидных ситуаций, когда игрок пытается обманом получить пенальти. «Для нас важна честность, поэтому тех, кто играет по правилам, это не коснется. Но если у нас в команде будут Луис Суарес или Пепе, то мы не испугаемся действовать согласно нашему внутреннему кодексу. Этим мы будем отличаться от других клубов. После матча типа “Барселона” — “ПСЖ” мы бы не молчали, а приняли меры», — объяснил гендир свою позицию.



Новичкам «Эстера» теперь будут рассказывать о том, как надо себя вести: «Не хочу, чтобы вирус симуляций поразил команду. Если футболисты делают подобные вещи, им не место в “Эстере”, как бы хорошо они ни играли».



«Игроки “Эстера” не должны нырять, преувеличивать боль травм. Если они все-таки будут себя так вести, мы накажем их. Оштрафуем или даже дисквалифицируем. Мы хотим изменить футбол. Это возможно, если нашему примеру последуют другие клубы», — так совет директоров клуба из Векше пытаются склонить в свою сторону кого-нибудь вроде «Барселоны».



Тяжело сходу сказать, чего в этой инициативе больше — реального желания искоренить симуляции или прогреметь по всей Европе в качестве первого «честного» клуба.



Но даже по втором случае все сделано гениально. «Эстер» точно попал в явление, которое портит футбол для огромного количества народу. Симуляции достали настолько, что клуб может стать знаменитым хотя бы на 15 минут, лишь за то, что объявит о реальной борьбе с ними.