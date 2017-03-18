Граховац подписал контракт с «Астаной»
24-летний полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Срджан Граховац прилетел в столицу Казахстана и успешно прошел комплексный медицинский осмотр, после чего в офисе «Астаны» подписал контракт с клубом.
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В самое ближайшее время игрок будет заявлен за «Астану» и будет выступать в Чемпионате и Кубке Казахстана под номером 8. Граховац перешел в «Астану» на правах бесплатной аренды из ФК «Рапид» (Вена, Австрия). В 2018 году «Астана» будет иметь возможность выкупить права на футболиста.
По словам самого Граховаца, он находится под впечатлением последней игры «Астаны», в которой столичный клуб уверенно переиграл «Акжайык» и будет рад стать частью команды, которая с каждым годом все отчетливее заявляет о себе в Европе.
«“Астана” уже сегодня является лицом казахстанского футбола и два подряд выхода в групповые стадии еврокубков говорят сами за себя. Для меня большая честь защищать цвета лучшего футбольного клуба Казахстана» — подчеркнул сам Срджан Граховац.
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