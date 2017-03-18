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18 марта 2017, 13:14 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Граховац подписал контракт с «Астаной»

24-летний полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Срджан Граховац прилетел в столицу Казахстана и успешно прошел комплексный медицинский осмотр, после чего в офисе «Астаны» подписал контракт с клубом.

24-летний полузащитник сборной Боснии и Герцеговины <span class=error>Срджан</span> Граховац прилетел в столицу Казахстана и успешно прошел комплексный медицинский осмотр после чего в офисе <span class=error>Астаны</span> подписал контракт с клубом. Увеличить
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В самое ближайшее время игрок будет заявлен за «Астану» и будет выступать в Чемпионате и Кубке Казахстана под номером 8. Граховац перешел в «Астану» на правах бесплатной аренды из ФК «Рапид» (Вена, Австрия). В 2018 году «Астана» будет иметь возможность выкупить права на футболиста.

По словам самого Граховаца, он находится под впечатлением последней игры «Астаны», в которой столичный клуб уверенно переиграл «Акжайык» и будет рад стать частью команды, которая с каждым годом все отчетливее заявляет о себе в Европе.

«“Астана” уже сегодня является лицом казахстанского футбола и два подряд выхода в групповые стадии еврокубков говорят сами за себя. Для меня большая честь защищать цвета лучшего футбольного клуба Казахстана» — подчеркнул сам Срджан Граховац.

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