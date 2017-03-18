Граховац подписал контракт с «Астаной»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В самое ближайшее время игрок будет заявлен за «Астану» и будет выступать в Чемпионате и Кубке Казахстана под номером 8. Граховац перешел в «Астану» на правах бесплатной аренды из ФК «Рапид» (Вена, Австрия). В 2018 году «Астана» будет иметь возможность выкупить права на футболиста.

По словам самого Граховаца, он находится под впечатлением последней игры «Астаны», в которой столичный клуб уверенно переиграл «Акжайык» и будет рад стать частью команды, которая с каждым годом все отчетливее заявляет о себе в Европе.

«“Астана” уже сегодня является лицом казахстанского футбола и два подряд выхода в групповые стадии еврокубков говорят сами за себя. Для меня большая честь защищать цвета лучшего футбольного клуба Казахстана» — подчеркнул сам Срджан Граховац.