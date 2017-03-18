Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Ромы» Рюдигера

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По информации Mirror, английский клуб летом надеется приобрести игрока сборной Германии за £ 30 млн (€ 34,6 млн).



В последние месяцы скауты «Манчестер Сити» наблюдали за каждым матчем Рюдигера, и клуб хочет встретиться с представителями 24-летнего игрока на следующей неделе.

Ещё одним претендентом на Рюдигера является «Челси», который почти приобрёл его прошлым летом. Переход сорвался из-за травмы колена, которую получил защитник.



Тем не менее «Манчестер Сити» полон решимости опередить «Челси» в борьбе за приобретение Рюдигера.