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18 марта 2017, 13:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Ромы» Рюдигера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить линию обороны защитником «Ромы» Антонио Рюдигером.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> хочет усилить линию обороны защитником <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Антонио</span> Рюдигером. Увеличить
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По информации Mirror, английский клуб летом надеется приобрести игрока сборной Германии за £ 30 млн (€ 34,6 млн).

В последние месяцы скауты «Манчестер Сити» наблюдали за каждым матчем Рюдигера, и клуб хочет встретиться с представителями 24-летнего игрока на следующей неделе.
Ещё одним претендентом на Рюдигера является «Челси», который почти приобрёл его прошлым летом. Переход сорвался из-за травмы колена, которую получил защитник.

Тем не менее «Манчестер Сити» полон решимости опередить «Челси» в борьбе за приобретение Рюдигера.

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