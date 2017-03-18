Капитан «Барселоны» отказался от рекордного предложения из Китая
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отказался переходить в китайский клуб, где его зарплата могла составить рекордные €35 млн в год.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил два предложения из Китая, сообщает AS. По условиям одного из них, зарплата футболиста могла составить €35 млн за сезон.
Перейдя в китайский клуб, Иньеста мог стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. На данный момент первую строчку в этом рейтинге занимает аргентинец Карлос Тевес, который в конце декабря подписал контракт с «Шанхай Шенхуа» с зарплатой около €35 млн в год. Также в прошлом году выгодные предложения из Китая приняли Оскар, Халк, Джексон Мартинес, Грациано Пелле, Рамирес и другие известные игроки.
Неназванный китайский клуб также предлагал Иньесте ряд бонусов. Один из них включал в себя возможность не участвовать в выездных матчах. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает летом 2018 года. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter