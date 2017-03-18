Капитан «Барселоны» отказался от рекордного предложения из Китая

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Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил два предложения из Китая, сообщает AS. По условиям одного из них, зарплата футболиста могла составить €35 млн за сезон.

Перейдя в китайский клуб, Иньеста мог стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. На данный момент первую строчку в этом рейтинге занимает аргентинец Карлос Тевес, который в конце декабря подписал контракт с «Шанхай Шенхуа» с зарплатой около €35 млн в год. Также в прошлом году выгодные предложения из Китая приняли Оскар, Халк, Джексон Мартинес, Грациано Пелле, Рамирес и другие известные игроки.

Неназванный китайский клуб также предлагал Иньесте ряд бонусов. Один из них включал в себя возможность не участвовать в выездных матчах. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает летом 2018 года. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения.