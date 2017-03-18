«Ворскла» — «Зирка». Анонс матча
Встреча полтавской и кропивницкой команд продемонстрирует нам все преимущества новой системы проведения чемпионата. Вторая часть еще не началась, а найти мотивацию для обоих клубов будет весьма непросто.
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Видимо, что-то случилось...
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Как ни старайся, подняться выше не удастся, зато и вылететь благодаря тому преимуществу, которое есть в обоих над аутсайдерами, фактически невозможно. Единственное, что остается — построение команды на перспективу. Если для «Зирки» этот вопрос достаточно актуален, то Василию Сачко необходимо доказывать свое право остаться на тренерском мостике «Ворсклы».
Лига
18 марта. Полтава. Стадион «Ворскла».
«Ворскла» (Полтава) 17:00 «Зирка» (Кропивницкий).
Телетрансляция — канал Футбол 2.
АРБИТР
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
История встреч «Ворсклы» с «Зиркой» насчитывает 15 матчей. Из них семь выиграли полтавчане, пять раз победа была на стороне команды из Кропивницкого, трижды соперники не смогли выявить победителя. Общий счет противостояния — 19:15. В первом круге «Зирка» победила «Ворсклу» со счетом 2:0, продемонстрировав на тот момент свою лучшую игру после возвращения в элиту. Голами отметились Джонатан Мойя и Роман Попов. Между тем, лучшими бомбардирами противостояния являются бывшие игроки «Ворсклы» Игорь Костюк и Виталий Кобзарь, которые забили в ворота «Зирки» по два мяча. «Зирка» еще ни разу не побеждала в Полтаве. Трижды победу праздновали хозяева, еще три матча заканчивались ничьей. Последние два поединка между нынешними соперниками заканчивались мировым соглашением. Проходили они в далеких 2004-м и 1999-м годах. «Ворскла» проиграли все три весенних матча. Правда, соперники у команды Василия Сачко были все как на подбор — «Шахтер», «Заря» и «Олимпик». Интересно, что во всех трех матчах
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Три пропущенных мяча от «Олимпика» могут заставить Василия Сачко вернуть в основной состав Богдана Шуста. В защите снова увидим Пердуту, Чеснакова, Чижова и Ребенка. Шарпар с Кравченко сыграют в центре полузащиты, дополнит треугольник Одарюк, хотя и выход Ткачука не стоит исключать. Мякушко и Хлебас будут атаковать с флангов, на острие выйдет Загорулько.
Роман Монарев имеет полное право не менять победный состав. В таком случае Паст будет защищать ворота, оборону справа налево составят Полегенько, Фатеев, Перейра и Бацула. Опорную зону закроют Борха и Лупашко. Ситало будет играть центрального атакующего полузащитника. Эсеола снова выйдет в нападении, а на флангах полузащиты сыграют Жуков и Чичиков. Хотя, не стоит исключать выход Максима Драченко на любой позиции в полузащите.
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