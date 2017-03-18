Как ни старайся, подняться выше не удастся, зато и вылететь благодаря тому преимуществу, которое есть в обоих над аутсайдерами, фактически невозможно. Единственное, что остается — построение команды на перспективу. Если для «Зирки» этот вопрос достаточно актуален, то Василию Сачко необходимо доказывать свое право остаться на тренерском мостике «Ворсклы».

Лига Пари-Матч. 22-й тур.

18 марта. Полтава. Стадион «Ворскла».

«Ворскла» (Полтава) 17:00 «Зирка» (Кропивницкий).

Телетрансляция — канал Футбол 2.

АРБИТР

Виталий Романов (Днепр). В текущем сезоне 37-летний рефери на матчах Премьер-лиги еще не работал, обслуживая поединки Первой лиги. «Ворскла» в последний раз пересекалась с Романовым в 2015-м году, когда громила на своем поле запорожский «Металлург». В текущем сезоне арбитр судил матч молодежной команды «Зирки» с «Динамо», который закончился победой киевлян.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

История встреч «Ворсклы» с «Зиркой» насчитывает 15 матчей. Из них семь выиграли полтавчане, пять раз победа была на стороне команды из Кропивницкого, трижды соперники не смогли выявить победителя. Общий счет противостояния — 19:15. В первом круге «Зирка» победила «Ворсклу» со счетом 2:0, продемонстрировав на тот момент свою лучшую игру после возвращения в элиту. Голами отметились Джонатан Мойя и Роман Попов. Между тем, лучшими бомбардирами противостояния являются бывшие игроки «Ворсклы» Игорь Костюк и Виталий Кобзарь, которые забили в ворота «Зирки» по два мяча. «Зирка» еще ни разу не побеждала в Полтаве. Трижды победу праздновали хозяева, еще три матча заканчивались ничьей. Последние два поединка между нынешними соперниками заканчивались мировым соглашением. Проходили они в далеких 2004-м и 1999-м годах. «Ворскла» проиграли все три весенних матча. Правда, соперники у команды Василия Сачко были все как на подбор — «Шахтер», «Заря» и «Олимпик». Интересно, что во всех трех матчах зелено-белые отмечались забитыми мячами. «Зирка» из девяти возможных весной очков взяла четыре. После разгрома от «Стали» команда Романа Монарев уверенно победила киевское «Динамо». Судьбу встречи определили два штрафных удара в исполнении Андрея Бацулы и Павла Полегенько. Дмитрий Хлёбас весной успел забить дважды за «Ворсклу». Следующий для него гол станет десятым за полтавскую команду. Никак рубеж в десять точных ударов не преодолеет нынешний капитан зелено-белых Владимир Чеснаков, который занимает пятое место в истории клуба по количеству сыгранных в чемпионате матчей. Если не помешают травмы, защитник сможет обойти в списке полтавских гвардейцев Сергея Долганского. Сейчас на счету Чеснакова 208 матчей в чемпионате Украины.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Три пропущенных мяча от «Олимпика» могут заставить Василия Сачко вернуть в основной состав Богдана Шуста. В защите снова увидим Пердуту, Чеснакова, Чижова и Ребенка. Шарпар с Кравченко сыграют в центре полузащиты, дополнит треугольник Одарюк, хотя и выход Ткачука не стоит исключать. Мякушко и Хлебас будут атаковать с флангов, на острие выйдет Загорулько.

Роман Монарев имеет полное право не менять победный состав. В таком случае Паст будет защищать ворота, оборону справа налево составят Полегенько, Фатеев, Перейра и Бацула. Опорную зону закроют Борха и Лупашко. Ситало будет играть центрального атакующего полузащитника. Эсеола снова выйдет в нападении, а на флангах полузащиты сыграют Жуков и Чичиков. Хотя, не стоит исключать выход Максима Драченко на любой позиции в полузащите.