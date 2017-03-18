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Несмотря на то, что «Сталь» и «Александрию» в турнирной таблице разделяет пять позиций и одиннадцать очков разницы, в очном матче тяжело отдать кому-либо предпочтение. Соперники эти примерно равные, сильной стороной которых являются отменно налаженные командные действия, а также и каменчан, и александрийцев можно назвать тренерскими командами.

«Сталевары» после прихода Леонида Кучука преобразились, почувствовалась уверенность в себе. И в трех официальных матчах 2017-го года дважды «сталевары» отпраздновала победу и один раз сыграли вничью. У подопечных Шарана полный набор результатов — победа, поражение и ничья, но в последней игре с «Днепром» «Александрия» выглядела в несколько разобранном состоянии и тяжело спрогнозировать, на что команда будет способна в 22-м туре УПЛ.

Украинская Лига Пари-Матч, 22-й тур.

18 марта. Днепр. Стадион «Метеор».

«Сталь» (Каменское) 14:00 ФК «Александрия».

Первый матч 0:2.

Главный арбитр матча — Александр Головков (Луганская обл.)

Ассистенты — Валентин Куцев (Киев) и Дмитрий Козорезов (Одесса)

Четвертый арбитр — Александр Иванов (Донецкая обл.)

Наблюдатель арбитража — Олег Первушкин (Черкассы).

Победа «Стали» — 1.30; ничья — 3.05; победа «Александрии» — 3.55.

Погода: +7, без осадков.

Телетрансляция — телеканал Футбол 2.

Цифры и факты.

«Александрия» всего два раза в истории обыгрывала «Сталь» и оба раза со счетом 2:0. «Сталь» имеет одну из самых слабых атакующих линий в УПЛ, всего 16 забитых мячей у каменчан, меньше только у «Волыни». И «Александрия», и «Сталь» имеют в Премьер-лиге по 24 пропущенных мяча. Средняя результативность в очных матчах соперников всего 1,8 гола. Еще ни один из соперников по туру не праздновал победу с крупным счетом в очных матчах. И «Александрия», и «Сталь» имеют по одному разгромному поражению в чемпионате 2016/17.

В первом круге чемпионата победу отпраздновала «Александрия», лишь во втором тайме «горожане» дожали соперника, а точные удары на счету Старенького и Кулиша.

«Сталь» — «Александрия».

Всего сыграли между собой 10 матчей: +3 =5 -2; общий счет — 9:9.

В Премьер — лиге всего сыграли между собой три матча: +1 =1 -1; голы 4:3.

21.10.2006. Первая лига.

«Сталь» — «Александрия» 2:0.

06.08.2008. Кубок Украины.

«Сталь» — «Александрия» 0:2.

Предматчевые расклады.

У Владимира Шарана можно ожидать появления в стартовом составе Гитченко и Шендрика (в центре оброны), а также Симинина и Чеботаев на флангах. Запорожан и Банада закроют опорную зону, а Старенький и Пономарь, скорее всего, будут располагаться на краях атаки, Грицук сыграет под нападающим, которым выступит Кулиш. В качестве усиления можно ожидать появления Поляруса и Леонова.

«Сталь» играла в последнем матче с «Черноморцем» в три центральных защитника, вполне возможно, что и с «Александрией» Леонид Кучук будет действовать по популярной ныне схеме 3−4−3. Стаменкович, Кравченко и Шабанов займут позиции перед голкипером. На флангах будут располагаться Павел Пашаев и Леандро, а в середине поля Роман Карасюк и Гор Малакян. В атакующей линии сыграют Васин, Задерака и Карикари.