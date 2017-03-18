Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

Конкуренция на каждой позиции. Только благодаря конкуренции могут прогрессировать как отдельные футболисты, так и команда в целом. Такая философия киевского «Динамо». И действительно, главный тренер настойчиво следует этой философии, широко применяя ротацию и меняя состав от матча к матчу. Неприкасаемые в составе «Динамо» — лишь единицы. Среди них — Андрей Ярмоленко.

Сергей Ребров не хочет признавать зависимость коллектива от своего лидера. Более того, даже обижается на такие вопросы. Но факт перед глазами: в текущем чемпионате Украины Ярмоленко пропустил всего четыре тура — первый, четвертый, восьмой и тринадцатый. И только в одном из этих матчей отсутствие Ярмоленко не объяснялось объективными причинами. В туре четвертом Ребров не включил Андрея в заявку по личному тренерскому решению. В первом же туре была дисквалификация, в восьмом и тринадцатом турах Ярмоленко помешали сыграть травмы.

Все остальные матчи чемпионата Украины «Динамо» проводило с Ярмоленко в составе. Андрей не феерил, имея до вчерашнего дня в своем активе лишь четыре гола и одну передачу (статистика чемпионата Украины, кроме этого, забивал Андрей за сборную и в Лиге чемпионов). Но вдохновителем «Динамо» Ярмоленко не переставал быть. Даже тогда, когда у него не шла игра и когда относительно его имени не без оснований говорили о черной полосе.

Период с начала 2017-го года — один из самых сложных для Ярмоленко в этом сезоне. Андрей в декабре забил гол в ворота «Ворсклы», затем голом и голевой передачей помог команде феерично обыграть «Бешикташ», а дальше — затишье. Затишье до вчерашнего тура. И не просто затишье, а простой. Потому как в тех же матчах против «Олимпика» и «Зирки», в частности, Андрей ничем не выделялся в составе своей команды. Наоборот, был ее дополнением в плане тусклости и невнятности.

Но вчера все изменилось. «Динамо» в целом провело неплохой матч (по этому так скучали болельщики киевской команды), а Ярмоленко наконец-то отличился результативными действиями. На его счету — голевая передача и элегантный результативный удар в ворота Каневцева. Возможно, этот матч станет отправной точкой как для «Динамо», так и для Андрея в частности перед финальным отрезком сезона.

В отборочном цикле к чемпионату мира 2018, к слову, Ярмоленко отличился тремя голами и двумя результативными передачами. В игре за сборную к Андрею не может быть претензий. Но перед поединком с хорватами возникали опасения относительно психологического состояния одного из лидеров команды. На Ярмоленко осуществлялось давление, которое никогда не помогает футболисту, только вредит. Поэтому гол в ворота «Черноморца» важен не только для «Динамо». Даст Бог, он вдохновит Андрея на подвиги и в футболке сборной. На «Максимире» нам нужен лидер и вожак.