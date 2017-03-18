Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29121945/
18 марта 2017, 12:00 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Дик Адвокат завершит тренерскую карьеру по окончании сезона

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Главный тренер турецкого футбольного клуба «Фенербахче» голландец Дик Адвокат намерен завершить карьеру после сезона-2016/17. Слова специалиста приводит портал Goal.com.

Ранее стало известно что 69-летний тренер покинет турецкую команду по окончании сезона и он уже сообщил об этом руководству клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что 69-летний тренер покинет турецкую команду по окончании сезона, и он уже сообщил об этом руководству клуба.

«Наконец-то в конце сезона я закончу с этим (с тренерской работой). Не думаю, что говорю о своем решении слишком рано», — сказал Адвокат.

Голландец возглавил «Фенербахче» в августе 2016 года. Российским болельщикам он известен по работе с «Зенитом» и сборной России.

Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008). С российской национальной командой Адвокат работал с 2010 по 2012 гг. и смог вывести ее в финальную стадию чемпионата Европы 2012 года. Кроме того, он работал с голландскими клубами ПСВ, АЗ, английским «Сандерлендом», а также со сборными Нидерландов, Южной Кореи, ОАЭ, Бельгии и Сербии.

Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 марта

Тарпищев: шансы Кузнецовой на победу в финале турнира WTA в США предпочтительнее

Американка Грюбель Позер выиграла общий зачет Кубка мира по бобслею

Харден побил рекорд НБА по количеству трипл-даблов за сезон минимум с 40 очками