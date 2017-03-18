СМИ: Дик Адвокат завершит тренерскую карьеру по окончании сезона

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Ранее стало известно, что 69-летний тренер покинет турецкую команду по окончании сезона, и он уже сообщил об этом руководству клуба.

«Наконец-то в конце сезона я закончу с этим (с тренерской работой). Не думаю, что говорю о своем решении слишком рано», — сказал Адвокат.

Голландец возглавил «Фенербахче» в августе 2016 года. Российским болельщикам он известен по работе с «Зенитом» и сборной России.