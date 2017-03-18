Тень отца Каспера. Как Шмайхель-младший победил чужие предрассудки

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Шмайхель провел шесть полных матчей, пропустил два мяча, отразил 26 ударов и заработал одну желтую карточку.

«ЭТО ЖЕ СЫН ПЕТЕРА!»

В феврале 2014-го Каспера Шмайхеля спросили о том, какой эпизод своей карьеры он считает наиболее значимым. Сейчас его ответ без улыбки читать невозможно: «В матче за “Фолкирк” я отбил 11-метровый удар в игре с “Селтиком”, никогда не забуду дебютную игру за “Дарлингтон” и первый матч в премьер-лиге за “Манчестер Сити”… Знаете, сложно выбрать отдельное событие. Но я определенно могу сказать, что моя карьера складывается удачно». Если три года назад Шмайхель называл свою карьеру удачной, то каким словом он опишет ее сейчас?

Каспер с первой секунды своей жизни был обречен на сравнения с отцом — и в этой заочной дуэли двух Шмайхелей всегда побеждал старший, хотя сам он того не желал. Многих детей раздражает, когда в их чертах лица или характера окружающие находят что-то от родителей. «Мамины глазки», «папин носик», «бабушкины ресницы» — все это ерунда по сравнению с тем, что испытывал Шмайхель-младший. Он и так внешне похож на отца, так еще и работу выбрал ту же.

И так всю жизнь. «Эти разговоры сделали меня замкнутым, — рассказывает Каспер. — С восьми лет, когда я впервые встал в ворота, постоянно слышу шепот за спиной: «Смотри, это же сын Петера Шмайхеля!» Перманентные шушуканья косвенно вынудили датчанина временно покинуть ворота. Основная причина, конечно, была не в этом — Каспер просто искал свою позицию и до 15 лет неплохо выглядел в роли нападающего. Но потом все же вернулся в ворота, на натоптанное отцом место.

Голкипера называли одним из участников «заговора» против теперь уже бывшего тренера «Лестера» Клаудио Раньери.

ВЕЧНЫЙ РЕБЕНОК.

Основная проблема детей знаменитостей в том, что даже их успехи не воспринимаются полноценно. Во-первых, люди думают, что сыну помогает мощная протекция отца. Но это не случай Каспера — Петер лишь со стороны наблюдал за успехами мальчика и никогда не использовал свой авторитет, чтобы, например, отдать мальчика на попечение сэру Алексу Фергюсону. «Напротив, если бы я не был сыном Петера Шмайхеля, то играл бы в премьер-лиге куда чаще», — замечает Каспер.

Во-вторых, даже значимость успехов чада принижается отвратительной фразой: «Точно как папа/мама». В прошлом сезоне после одного из матчей Каспер раздавал автографы. Один из болельщиков, получив заветный росчерк, крикнул: «Отличный прыжок! Ты красиво отбил тот мяч. Хотя, думаю, твой папа тоже поймал бы его». Шмайхель косо поглядел на фаната, стиснул зубы и ответил: «Замечательно. Спасибо, парень».

Каспер никогда не был драчуном, хотя на поле он всегда вскипает до двухсот градусов. Даже когда голкипер играл в датской спортшколе и был самым юным в команде, он все время орал на партнеров во весь голос. Не имело значения, идет матч или футболисты просто отрабатывают пенальти — доставалось всем. Но в жизни Шмайхель держит себя в руках и никогда не поднимет ногу на болельщика, как когда-то сделал Эрик Кантона. Голос он тоже не повышает, хотя иногда хочет. «Люди не понимают, что я взрослый (вратарю “Лестера” 30 лет. — Прим. “СЭ”), — недоумевает Каспер. — Я женат, у меня двое детей, но все почему-то до сих пор считают меня чьим-то сыном. Они все еще видят во мне ребенка».

ОБА — В ИСТОРИИ.

Теперь все изменится. Пусть Шмайхель-младший не выиграет пять чемпионских титулов, как отец (хотя первую победу оба одержали в одном возрасте). Пусть Каспер не победит в Лиге чемпионов (и это тоже еще не факт). Но в историю английского, датского и европейского футбола голкипер «Лестера» войдет не как чья-то копия, а как важная самостоятельная часть чего-то крупного. О подвигах «лис» в премьер-лиге мир будет вечно вспоминать, а во вторник Шмайхель своими руками сотворил еще одно чудо — датчанин стал первым голкипером, отбившим пенальти в обоих матчах двухраундового противостояния Лиги чемпионов.

Петер видел геройства Каспера своими глазами. Он всегда следит за игрой своего сына, но предпочитает не лезть в его дела и оставаться в тени — вот она ирония. Но многолетний голкипер «Манчестер Юнайтед» за последние годы превратился в ярого болельщика «Лестера» и старается не пропустить ни одной игры. В декабре 2015-го «лисы» встречались со «Суонси», а Шмайхель-старший в это время возвращался из Гонконга, где был по работе. «Сети не было, Wi-Fi отсутствовал, поэтому мне пришлось спросить у пилотов, как завершился матч», — вспоминает Петер. Конечно, «Лестер» победил, а сын не пропустил.

Шмайхель-старший любит поговорить с прессой, но на тему Каспера — табу. Весь прошлый сезон отца пытались расспросить о сыне, но он прикладывал палец к губам — не хотел сглазить. Только после победы в чемпионате Петер прервал молчание и написал в Твиттере: «Не могу подобрать нужные слова. Точнее, могу, но тогда меня заблокируют».

И без слов ясно одно: Петер так же счастлив за Каспера, как был рад сумасшедшей победе «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов-1999. А, может быть, и сильнее.