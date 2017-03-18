Тень отца Каспера. Как Шмайхель-младший победил чужие предрассудки
Голкипер «Лестера» в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» отразил два пенальти и помог своей команде сделать еще один исторический шаг. Он доказал, что играет не хуже своего знаменитого отца Петера.
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Видимо, что-то случилось...
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В этом розыгрыше Лиги чемпионов Шмайхель провел шесть полных матчей, пропустил два мяча, отразил 26 ударов и заработал одну желтую карточку.
«ЭТО ЖЕ СЫН ПЕТЕРА!»
В феврале 2014-го Каспера Шмайхеля спросили о том, какой эпизод своей карьеры он считает наиболее значимым. Сейчас его ответ без улыбки читать невозможно: «В матче за “Фолкирк” я отбил 11-метровый удар в игре с “Селтиком”, никогда не забуду дебютную игру за “Дарлингтон” и первый матч в
Каспер с первой секунды своей жизни был обречен на сравнения с отцом — и в этой заочной дуэли двух Шмайхелей всегда побеждал старший, хотя сам он того не желал. Многих детей раздражает, когда в их чертах лица или характера окружающие находят
И так всю жизнь. «Эти разговоры сделали меня замкнутым, — рассказывает Каспер. — С восьми лет, когда я впервые встал в ворота, постоянно слышу шепот за спиной: «Смотри, это же сын Петера Шмайхеля!» Перманентные шушуканья косвенно вынудили датчанина временно покинуть ворота. Основная причина, конечно, была не в этом — Каспер просто искал свою позицию и до 15 лет неплохо выглядел в роли нападающего. Но потом все же вернулся в ворота, на натоптанное отцом место.
Голкипера называли одним из участников «заговора» против теперь уже бывшего тренера «Лестера» Клаудио Раньери.
ВЕЧНЫЙ РЕБЕНОК.
Основная проблема детей знаменитостей в том, что даже их успехи не воспринимаются полноценно.
Каспер никогда не был драчуном, хотя на поле он всегда вскипает до двухсот градусов. Даже когда голкипер играл в датской спортшколе и был самым юным в команде, он все время орал на партнеров во весь голос. Не имело значения, идет матч или футболисты просто отрабатывают пенальти — доставалось всем. Но в жизни Шмайхель держит себя в руках и никогда не поднимет ногу на болельщика, как
ОБА — В ИСТОРИИ.
Теперь все изменится. Пусть
Петер видел геройства Каспера своими глазами. Он всегда следит за игрой своего сына, но предпочитает не лезть в его дела и оставаться в тени — вот она ирония. Но многолетний голкипер «Манчестер Юнайтед» за последние годы превратился в ярого болельщика «Лестера» и старается не пропустить ни одной игры. В декабре 2015-го «лисы» встречались со «Суонси», а
И без слов ясно одно: Петер так же счастлив за Каспера, как был рад сумасшедшей победе «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов-1999. А, может быть, и сильнее.
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