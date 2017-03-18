Кин атакует Моуринью, Гвардиола все еще не хочет меняться. Превью 29-го тура АПЛ

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Бунтарь Лукаку

Лукаку недавно наверняка удивил руководство «Эвертона», заявив, что хочет перейти в клуб посолиднее. Имеет право — все-таки один из лучших нападающих АПЛ. Но у «Эвертона», набравшего ход, теперь дилемма — выпускать ли форварда?

Футбол Англия 2016/2017 Тур 29, 18.03.2017, 18:00 -:- Вест Хэм Юнайтед Лестер

Новая глава про «Лестер»

«Лестер» вернул сказку. Но надолго ли? Потому что все, что сделано после ухода Раньери, это облагораживание эмоционального фона и возвращение прежней схемы. Только вместо Конте — Ндиди. Но, скорее всего, победный эффект дало другое.

Теперь уже очевидно, что Раньери «потерял» раздевалку, поэтому в команде творился хаос. Теперь есть порядок. Но это не отменяет того факта, что «Лестер» изучили, и все знают, как против него играть. И если кроме голых эмоций Шекспиру нечего дать команде, то «Лестер» снова пойдет вниз. Вопрос только — когда?

Футбол Англия 2016/2017 Тур 29, 19.03.2017, 15:00 -:- Мидлсбро Манчестер Юнайтед

Кин атакует Моуринью

«МЮ» измотан. За шесть недель команда сыграла 11 матчей. То есть полтора месяца в режиме две игры в неделю. Сложнейший график. Не выдержал даже мощный атлет Погба, потянувший мышцу в игре с «Ростовом». Плюс дисквалифицированы Эрерра и Ибрагимович. Моуринью загнан в угол. Об этом он и говорит во всех интервью.

А терять очки ни в коем случае нельзя — конкуренты будут оступаться по минимуму, потому что все пять команд, идущие выше «МЮ», в этом сезоне в еврокубках играть больше не будут.

Причитания Моуринью очень не понравились легенды «МЮ» Рою Кину.

— В своей жизни я никогда не слышал так много мусора. Почему мы должны слушать это? — говорил Кин о жалобах португальца на график. — Это полная чушь. «МЮ» — один из самых больших клубов в мире. Он получил мощный состав, но продолжает стонать! Может быть, клуб слишком большой для него. И он не может справиться со всеми этими требованиями и ожиданиями.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 29, 19.03.2017, 19:30 -:- Манчестер Сити Ливерпуль

Упертый Гвардиола

Вы все видели сами — молодой и зеленый «Монако» переиграл «Сити» Гвардиолы его же оружием. А испанца продолжают ругать, что он никак не наладить игру в защите. Но Пеп верен себе: для него лучшая защита — это нападение. Тоже самое он говорил перед ответным матчем с «Монако».

— Изменю ли я своему стилю? Нет. В конце концов, мы должны попытаться. Мы должны заставлять противника обороняться, тем самым защищая свои ворота. Проблемой в Монако было то, что в первой половине мы ничего не создали. Мы не имеем права играть так, как играли в первые 45 минут. Во втором тайме стало лучше. Но мы все еще даем много шансов сопернику. Надеюсь, в следующем сезоне в этом компоненте будет улучшение, — говорил Гвардиола.

На вопрос о том, планирует ли он летом масштабные изменения в составе, как об этом писали СМИ, Гвардиола ответил отрицательно.

— Когда нет результата, такие разговоры всегда появляются. Но я уже много раз говорил, что счастлив работать с этими игроками. Вижу, как они стараются. И мы собираемся стать лучше.

Клопп тоже осторожен в оценках перед важнейшим матчем.

— Не думаю, что мы фавориты, — сказал Клопп. — Для меня игры против «Манчестер Сити» являются самыми сложными. Они показывают настоящий футбол, который сложно сдержать.

Также Клопп подтвердил, что капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и нападающий Даниэль Старридж точно не сыграют против «Сити». Есть сомнения и по Ориги с Фирмино.