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18 марта 2017, 10:23 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Казахстанский футболист спустился в шахту

Как Сергей Хижниченко оригинально представил форму своего клуба.

Как Сергей <span class=error>Хижниченко</span> оригинально представил форму своего клуба. Увеличить
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Форвард солигорского «Шахтера» (Беларусь) Сергей Хижниченко рассказал о презентации новой формы команды, которая состоялась в шахте.

«Безусловно, презентация в шахте — крутая идея. Никогда не был в шахте. Хотя три года играл в шахтерской команде, но в шахте никогда не был. Очень крутая форма. Наши цвета: желто-черные. И логотип на весь размер формы очень прикольно смотрится. Главное, чтобы эта форма нам помогла», — цитирует Хижниченко официальный сайт белорусского клуба.

Напомним, в этом году казахстанский футболист подписал контракт с солигорским «Шахтером». Хижниченко уже имеет опыт выступлений в зарубежном первенстве. В 2014 и 2015 годах он защищал цвета польской «Короны».

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