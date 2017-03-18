Казахстанский футболист спустился в шахту
Как Сергей Хижниченко оригинально представил форму своего клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Форвард солигорского «Шахтера» (Беларусь) Сергей Хижниченко рассказал о презентации новой формы команды, которая состоялась в шахте.
«Безусловно, презентация в шахте — крутая идея. Никогда не был в шахте. Хотя три года играл в шахтерской команде, но в шахте никогда не был. Очень крутая форма. Наши цвета:
Напомним, в этом году казахстанский футболист подписал контракт с солигорским «Шахтером». Хижниченко уже имеет опыт выступлений в зарубежном первенстве. В 2014 и 2015 годах он защищал цвета польской «Короны».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter