В матче Чемпионшипа из-за травмы игрока к первому тайму было добавлено 14 минут

В первом тайме Хогг пострадал в столкновении с одноклубником Марком Хадсоном. 28-летнему футболисту, получившему травму шеи, оказывали помощь в течение 14 минут, а затем унесли с поля на носилках. Хогг был доставлен в больницу для проведения обследования. Арбитр встречи из-за произошедшего добавил к первому тайму 14 минут.