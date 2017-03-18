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18 марта 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В матче Чемпионшипа из-за травмы игрока к первому тайму было добавлено 14 минут

Матч 38-го тура английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» — «Хаддерсфилд Таун» (4:0) был омрачён травмой полузащитника гостей Джонатана Хогга.

В первом тайме Хогг пострадал в столкновении с одноклубником Марком Хадсоном. 28-летнему футболисту, получившему травму шеи, оказывали помощь в течение 14 минут, а затем унесли с поля на носилках. Хогг был доставлен в больницу для проведения обследования. Арбитр встречи из-за произошедшего добавил к первому тайму 14 минут.
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