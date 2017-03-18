В матче Чемпионшипа из-за травмы игрока к первому тайму было добавлено 14 минут
Матч 38-го тура английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» — «Хаддерсфилд Таун» (4:0) был омрачён травмой полузащитника гостей Джонатана Хогга.
В первом тайме Хогг пострадал в столкновении с одноклубником Марком Хадсоном. 28-летнему футболисту, получившему травму шеи, оказывали помощь в течение 14 минут, а затем унесли с поля на носилках. Хогг был доставлен в больницу для проведения обследования. Арбитр встречи
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter