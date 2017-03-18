Так и не подобрали ключи. В чем причина двойной осечки «Кайрата»

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При этом кайратовцы на протяжении всей игры владели территориальным преимуществом. Но так и не подобрали ключи к воротам Джурахона Бабаханова. В свою очередь таразцам игра в атаке не удалась, что вполне объяснимо. Команда элементарно еще не сыгралась, отчего и были в ее действиях шероховатости. Тем не менее во втором тайме хозяевам поля представилась реальная возможность забить, когда Стас Покатилов неудачно отбил мяч перед собой после удара из-за штрафной площади Максима Фещука, но Жакып Кожамберды бесхитростно сыграл на добивании.

Откровенно говоря, «Кайрат» не наиграл на победу. Излишне академично действовал. Атакам не хватало темпа, так как футболисты медленно перемещались без мяча. Соответственно, у Бауыржана Исламхана было немного ситуаций для обостряющих передач. Не помогли и замены. Чума Анене, Георгий Жуков и Иво Иличевич растворились на поле. До норвежца мяч редко доходил, а казахстанец снова вышел играть под нападающими и не совсем комфортно себя чувствовал на новой позиции. Хорватскому полузащитнику за отведенные 19 минут было трудно что-либо интересное придумать, так как к этому моменту «Кайрат» больше действовал через забросы, а не при помощи коротких и средних передач.

В какой-то степени на созидательной игре алматинцев сказалось не лучшее состояние синтетического поля в Таразе, но футболисты находились в равных условиях, поэтому гости сами виноваты в упущенной возможности выйти на первое место. Ну и «Тараз» заслуживает похвал за проявленную самоотверженность. Ничья с главным претендентом на чемпионство весьма достойный результат. «Кайрату» же необходимо прибавлять в настрое, он-то и подвел команду в этой игре.

В то же время кайратовцы набрали только пять очков из девяти возможных, тем самым позволив «Астане», принципиальному сопернику, сократить отставание до минимума. Кроме того, северяне по итогам трех туров превзошли алматинцев по забитым мячам (4−3).

Стоит отметить, что «Астана» очень хорошую игру провела против «Акжайыка», по сути, решив ее исход в первом тайме. В этот день голами отметилась атакующая троица Жуниор Кабананга — Аздрен Лулаку — Патрик Твумаси. Уральцы ответили единственным точным ударом в исполнении Матиаса Рубио. Это как раз был тот случай, когда итог встречи предопределил ощутимый класс одного из соперников. Несмотря на поражение, «Акжайык» произвел неплохое впечатление. Определенно, команда Вахида Масудова еще себя проявит.