ФИФА обязала «Астану» выплатить финансовую компенсацию своему бывшему игроку

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение ФИФА обязывает «Астану» погасить перед Дедечко задолженность по заработной плате и премиальным, а также выплатить в полном объеме компенсацию за досрочное расторжение контракта. Сообщается, что казахстанский клуб нарушил условия трудового договора при расставании с Дедечко.

«Невыполнение руководством “Астаны” в срок данного решения может иметь негативные последствия для лидера казахстанского футбола, вплоть до применения спортивных санкций», — говорится в заявлении «Двитекса».

29-летний Дедечко перешел в «Астану» в июне 2015 года, подписав контракт на два с половиной года, но соглашение было расторгнуто уже зимой 2016 года. В составе столичного клуба украинец забил один гол в десяти матчах премьер-лиги, а в Лиге чемпионов провел пять игр, в которых отметился одним автоголом — в гостевой встрече против «Атлетико» (0:4).

После ухода из «Астаны» Дедечко выступал за украинскую «Александрию», а с августа 2016 года играет за хабаровский СКА из российского первого дивизиона (ФНЛ).

В этом году ФИФА наказала снятием девяти очков «Атырау» за долги перед бывшими игроком и тренером. «Нефтянники» не выплатили необходимую сумму черногорскому специалисту Зорану Филиповичу и бразильскому защитнику Джонатасу, которые работали в клубе в сезонах-2011 и 2012.