Питер Одемвингие: С удовольствием бы вернулся в Россию

По словам форварда, сейчас он ведет переговоры с одним из азиатских клубов.

— Вы выступали за английский «Ротерем», но в январе этого года покинули клуб. Почему?

— У меня был контракт всего на три месяца. В начале января я получил травму икроножной мышцы. Вскоре начал заниматься, но травма оказалась серьезнее, чем ожидал. Проходил курс терапии. Пока не до конца восстановился.

— На данный момент есть какие-то предложения?

— В конце сезона, конечно, трудно найти команду. Я не тренировался уже два с половиной месяца.

Сейчас интерес ко мне проявляет клуб из Азии — там чемпионат только начинается, но пока я не уверен в том, что соглашусь. Скорее всего, подожду лета. Наверное, тогда будет больше возможностей провести предсезонку с какой-нибудь командой и найти клуб. Мне хочется поиграть еще год и завершить карьеру.

— В Россию не хотите вернуться?

— Я бы с удовольствием. Был момент, когда мой агент вел переговоры с российским клубом. Но травма помешала. Сначала люди ждали, пока я восстановлюсь. Но все вышло сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. (Любовь КОНЯЕВА).