Питер Одемвингие: С удовольствием бы вернулся в Россию
Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие в интервью «СЭ» подчеркнул, что с удовольствием бы вернулся в Россию.
По словам форварда, сейчас он ведет переговоры с одним из азиатских клубов.
— Вы выступали за английский «Ротерем», но в январе этого года покинули клуб. Почему?
— У меня был контракт всего на три месяца. В начале января я получил травму икроножной мышцы. Вскоре начал заниматься, но травма оказалась серьезнее, чем ожидал. Проходил курс терапии. Пока не до конца восстановился.
— На данный момент есть
— В конце сезона, конечно, трудно найти команду. Я не тренировался уже два с половиной месяца.
Сейчас интерес ко мне проявляет клуб из Азии — там чемпионат только начинается, но пока я не уверен в том, что соглашусь. Скорее всего, подожду лета. Наверное, тогда будет больше возможностей провести предсезонку с
— В Россию не хотите вернуться?
— Я бы с удовольствием. Был момент, когда мой агент вел переговоры с российским клубом. Но травма помешала. Сначала люди ждали, пока я восстановлюсь. Но все вышло сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. (Любовь КОНЯЕВА).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter