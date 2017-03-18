Гвардиола отрицает, что «МС» собирается избавиться от большой группы игроков

«Спекуляции после вылета из Лиги чемпионов — это нормально. Такое происходит не только в Англии. В следующем сезоне мы планируем прогрессировать со многими ребятами, которые сейчас в команде. По слухам, мы якобы планируем поменять 12 или 13 игроков. Могу вас уверить — это невозможно. Нам пришлось бы заплатить за каждого новичка по £ 40 или £ 50 млн. То есть потратить на трансферы около £ 500 или £ 600 млн. Это невозможно», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.