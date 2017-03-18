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18 марта 2017, 1:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола отрицает, что «МС» собирается избавиться от большой группы игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что летом клуб планирует избавиться от большой группы игроков и потратить на трансферы £ 200 млн.

«Спекуляции после вылета из Лиги чемпионов — это нормально. Такое происходит не только в Англии. В следующем сезоне мы планируем прогрессировать со многими ребятами, которые сейчас в команде. По слухам, мы якобы планируем поменять 12 или 13 игроков. Могу вас уверить — это невозможно. Нам пришлось бы заплатить за каждого новичка по £ 40 или £ 50 млн. То есть потратить на трансферы около £ 500 или £ 600 млн. Это невозможно», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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