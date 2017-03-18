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18 марта 2017, 1:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Боатенга принёс «Лас-Пальмасу» победу над «Вильярреалом»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на своём поле принимал «Вильярреал».

В матче 28-го тура чемпионата Испании <span class=error>Лас</span>-<span class=error>Пальмас</span> на своём поле принимал Вильярреал. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Гран Канария» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 10-й минуте встречи забил Кевин-Принс Боатенг. С 19-й минуты матча гости играли вдесятером после того, как прямую красную карточку получил Виктор Руис.

«Лас-Пальмас» (35 очков) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» (48) находится на пятом месте.

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