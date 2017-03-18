Гол Боатенга принёс «Лас-Пальмасу» победу над «Вильярреалом»

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Встреча проходила на стадионе «Гран Канария» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол на 10-й минуте встречи забил Кевин-Принс Боатенг. С 19-й минуты матча гости играли вдесятером после того, как прямую красную карточку получил Виктор Руис.



«Лас-Пальмас» (35 очков) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» (48) находится на пятом месте.