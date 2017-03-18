«Боруссия» Д победила «Ингольштадт» благодаря голу Обамейянга
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Ингольштадтом» в матче 25-го тура чемпионата Германии.
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Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и закончилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 14-й минуте матча забил нападающий
«Боруссия» набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, «Ингольштадт» (19) идёт 17-м.
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