«Боруссия» Д победила «Ингольштадт» благодаря голу Обамейянга

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Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и закончилась со счётом 1:0.



Единственный гол на 14-й минуте матча забил нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг. Габонский футболист отправил мяч в ворота гостей после фланговой передачи от Марселя Шмельцера.



«Боруссия» набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, «Ингольштадт» (19) идёт 17-м.