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18 марта 2017, 0:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Д победила «Ингольштадт» благодаря голу Обамейянга

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Ингольштадтом» в матче 25-го тура чемпионата Германии.

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> одержала победу над Ингольштадтом в матче 25-го тура чемпионата Германии. Увеличить
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Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и закончилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте матча забил нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг. Габонский футболист отправил мяч в ворота гостей после фланговой передачи от Марселя Шмельцера.

«Боруссия» набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, «Ингольштадт» (19) идёт 17-м.

Боруссия Д
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