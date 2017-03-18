Жена бывшего полузащитника сборной Ганы Эссьена купила итальянский футбольный клуб

Клуб был выставлен на аукцион. Супруга 34-летнего футболиста заплатила за команду 237 тысяч евро. «Комо» в настоящее время занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав после 29 матчей 44 очка.

Ранее стало известно, что Эссьен, выступавший за французский «Лион», английский «Челси», испанский «Реал», итальянский «Милан» и греческий «Панатинаикос», стал игроком индонезийского клуба «Персиб».