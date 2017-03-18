Жена бывшего полузащитника сборной Ганы Эссьена купила итальянский футбольный клуб
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Акосуа Пуни Эссьен, являющаяся женой бывшего полузащитника сборной Ганы по футболу Майкла Эссьена, приобрела клуб третьего итальянского дивизиона «Комо». Об этом сообщает телеканал
Би-би-си.
Клуб был выставлен на аукцион. Супруга 34-летнего футболиста заплатила за команду 237 тысяч евро. «Комо» в настоящее время занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав после 29 матчей 44 очка.
Ранее стало известно, что Эссьен, выступавший за французский «Лион», английский «Челси», испанский «Реал», итальянский «Милан» и греческий «Панатинаикос», стал игроком индонезийского клуба «Персиб».
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