В ФФУ ожидают профицит бюджета в 2017 году
Вице-президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Куницын подчеркнул, что организация на исполкоме обсудила вопрос финансирования на 2017 год.
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По его словам, доходы сходятся с расходами, и ФФУ ожидает профицит бюджета.
— Рассмотрели бюджет на этот год. Приятно, что расходы с доходами сходятся — получается даже, что расходов будет на три миллиона меньше, чем доходов, — приводит footballua.tv слова Куницына. — Львиная доля, 40 процентов, идет на инфраструктуру, закрываются вопросы национальных сборных.
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