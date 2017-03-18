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18 марта 2017, 0:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В ФФУ ожидают профицит бюджета в 2017 году

Вице-президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Куницын подчеркнул, что организация на исполкоме обсудила вопрос финансирования на 2017 год.

<nobr>Вице-президент</nobr> Федерации футбола Украины (<span class=error>ФФУ</span>) Сергей <span class=error>Куницын</span> подчеркнул что организация на исполкоме обсудила вопрос финансирования на 2017 год. Увеличить
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По его словам, доходы сходятся с расходами, и ФФУ ожидает профицит бюджета.

— Рассмотрели бюджет на этот год. Приятно, что расходы с доходами сходятся — получается даже, что расходов будет на три миллиона меньше, чем доходов, — приводит footballua.tv слова Куницына. — Львиная доля, 40 процентов, идет на инфраструктуру, закрываются вопросы национальных сборных.

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