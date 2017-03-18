После вылета из ЛЕ Спаллетти обсудит своё будущее в «Роме» с президентом клуба
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти встретится с президентом клуба Джеймсом Палоттой после вылета римской команды из Лиги Европы.
«Рома» обыграла «Лион» (2:1) в домашнем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, однако покинула турнир
И Спаллетти, и Палотта подтвердили, что в ближайшее время встретятся для того, чтобы обсудить будущее наставника в клубе, сообщает Football Italia.
Спаллетти, контракт которого истекает по окончании сезона, ранее сообщал, что не останется в «Роме», если не выиграет с ней чемпионата Италии в текущем сезоне. После 28 туров римляне занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ювентусу» восемь очков.
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